2024前哨戰開打？　賴清德、侯友宜、柯文哲12日有望同台

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選將於明年1月13日登場，民進黨與民眾黨將推派自家黨主席賴清德、柯文哲，而國民黨則是新北市長侯友宜呼聲最高；翡翠水庫原水專管將於5月12日舉行貫通典禮，巧得是這3人皆受邀請，台北市長蔣萬安也證實此消息，可預期該場活動焦點將放在賴侯柯互動。

蔣萬安3日上午出席「市長與里長有約」會議北投區場次，針對翡翠水庫原水專管5月12日貫通典禮，是否邀請歷任市長參與？蔣萬安表示，談到「水」，當然要飲水思源，因為市政是一棒接一棒，前人種樹、後人乘涼，歷任市長對台北市建設發展都有貢獻，才造就今日的台北，所以會邀請歷任市長，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌與柯文哲一起參與。

不僅如此，蔣萬安還說，除了歷任市長之外，也會邀請對於環保、水保出很多力氣的新北市長侯友宜，以及包括行政院、經濟部、水利署的首長，「我們感謝每一位參與這項重要工程的人，謝謝他們的付出。」

由於賴清德過去曾任行政院長，且任內核定了專管前瞻經費，儘管蔣萬安並未點到名字，但也確定將邀請對方出席，屆時被視為2024總統大選的3名候選人賴清德、侯友宜、柯文哲有望同台，可想而知此活動主題注定失焦，政治意味濃厚。