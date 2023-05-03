　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

▲國外一名準新娘抱怨，姊姊想邀請男友參加婚禮，但對方正好是自己的前任。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

和另一半分手若場面難看，日後再見面肯定相當尷尬。國外一名準新娘抱怨，姊姊目前的交往對象，是她的前男友，還打算邀請他出席，2人為了婚禮的賓客名單，發生嚴重爭執，引發一番議論。

原PO在《Reddit》討論區透露，姊姊想帶現任男友參加婚禮，但偏偏對方就是出軌的前任，讓她十分不舒服，2人為此大吵一架，雖然她「盡量有禮貌」，但也坦言情況很麻煩，「我們都說了一些傷人的話，從那之後關係就一直很緊張，我們也沒怎麼說話」，不知道是否該邀請姊姊，她認為那是自己的姊姊，不希望排除在自己的人生大事外，但又擔心有突發狀況破壞婚禮。

姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

▲原PO和姊姊為了婚禮的賓客名單大吵。（示意圖／翻攝自pixabay）

關於前男友，原PO痛訴除了不忠，過去交往的時候，對方在感情方面相當自私和不屑，這也是她不想讓前任出現的另一個原因。最後，她決定和姊姊討論，看看是否可能解決問題，「我不想永遠記恨，也不希望她感覺被我排擠」。

貼文曝光後，引發一番討論，網友紛紛建議：「真的不必邀請她，我不懂妳為什麼想這麼做」、「她顯然不尊重妳，如果婚禮被毀了也不意外」、「我會明確禁止妳的前男友參加妳舉辦的任何活動」、「若妳決定把他們排除，不用感到難過，因為他們的所作所為很糟糕，妳有充分的理由」。

延伸閱讀
親子樂園喋血慘劇　白孔雀「被逼跳上鐵軌」避難遭輾斃
內湖某托嬰中心驚傳虐童！師強迫「喝奶、睡覺」　社會局調查結果出爐
歐陽靖前夫離婚後「高調日更女友」　她認走不出情傷覓第二春：我就戀愛腦

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大象「自己開門」想逃出動物園　抓狂攻擊友好飼養員踩踏成碎屍

北韓非法賺外匯！俄羅斯再現血汗「北韓勞工」　每天工作16小時

美「電梯失速狂墜6樓」壓死工人　竟是老師傅害的！少1步驟奪命

聖戰領袖絕食87天死亡！巴勒斯坦射火箭彈報復　以色列派戰機轟炸

英王加冕典禮周六登場　鐵粉提前沿路紮營卡位

峇里島5星飯店爆命案！他滿身血爬出房間求救　1女裸體死在浴缸

姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

拜登向美墨邊境增派1500名士兵　非法越境恐增至單日1.1萬人

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

大象「自己開門」想逃出動物園　抓狂攻擊友好飼養員踩踏成碎屍

北韓非法賺外匯！俄羅斯再現血汗「北韓勞工」　每天工作16小時

美「電梯失速狂墜6樓」壓死工人　竟是老師傅害的！少1步驟奪命

聖戰領袖絕食87天死亡！巴勒斯坦射火箭彈報復　以色列派戰機轟炸

英王加冕典禮周六登場　鐵粉提前沿路紮營卡位

峇里島5星飯店爆命案！他滿身血爬出房間求救　1女裸體死在浴缸

姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

拜登向美墨邊境增派1500名士兵　非法越境恐增至單日1.1萬人

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

遙距感受的戰爭

嘴唇腫如香腸又「沾蜂蜜」！竟是細菌作怪　醫曝膿痂疹嚴重後果

台美軍事合作困境？　國防院所長：美國憂兩岸互動密切技術被偷

5月ETF除息秀！00878、00900六檔一次看　年化殖利率衝破6%

三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

台南捐贈繪本抵愛丁堡　黃偉哲：飄洋過海的是書香亦是情誼

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

28歲女星遭酒駕撞死　頭部重創亡

變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

女愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」

蘇丹內戰影響「關鍵原料」！可樂雪碧恐斷貨

南蘇丹：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天

憂心升息、銀行業及經濟衰退　美股收低367點

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

更多熱門

相關新聞

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」

身體出現異常狀況，就是一個警訊。美國一名24歲正妹護理師診斷出癌症，主要是突然不斷打嗝，原本她不以為意，卻整整持續了1年，甚至出現嚴重的胃食道逆流，檢查才發現結腸內有腫瘤，確診癌症第3期。

她偷買戰袍卻「被男友穿走了」　結局超展開

她偷買戰袍卻「被男友穿走了」　結局超展開

朋友婚禮「滑限動才知」　她感慨：前陣子有聊結婚！

朋友婚禮「滑限動才知」　她感慨：前陣子有聊結婚！

吃宵夜被陌生童蹭飯！她花800不爽被嗆小氣

吃宵夜被陌生童蹭飯！她花800不爽被嗆小氣

為躲遊客拔毛！白孔雀被逼「臥軌」避難遭輾斃

為躲遊客拔毛！白孔雀被逼「臥軌」避難遭輾斃

關鍵字：

婚禮姊姊男友前任周刊王

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面