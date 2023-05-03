姊姊想帶男友參加婚禮　準新娘崩潰：是出軌的前任

▲國外一名準新娘抱怨，姊姊想邀請男友參加婚禮，但對方正好是自己的前任。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

和另一半分手若場面難看，日後再見面肯定相當尷尬。國外一名準新娘抱怨，姊姊目前的交往對象，是她的前男友，還打算邀請他出席，2人為了婚禮的賓客名單，發生嚴重爭執，引發一番議論。

原PO在《Reddit》討論區透露，姊姊想帶現任男友參加婚禮，但偏偏對方就是出軌的前任，讓她十分不舒服，2人為此大吵一架，雖然她「盡量有禮貌」，但也坦言情況很麻煩，「我們都說了一些傷人的話，從那之後關係就一直很緊張，我們也沒怎麼說話」，不知道是否該邀請姊姊，她認為那是自己的姊姊，不希望排除在自己的人生大事外，但又擔心有突發狀況破壞婚禮。

▲原PO和姊姊為了婚禮的賓客名單大吵。（示意圖／翻攝自pixabay）

關於前男友，原PO痛訴除了不忠，過去交往的時候，對方在感情方面相當自私和不屑，這也是她不想讓前任出現的另一個原因。最後，她決定和姊姊討論，看看是否可能解決問題，「我不想永遠記恨，也不希望她感覺被我排擠」。

貼文曝光後，引發一番討論，網友紛紛建議：「真的不必邀請她，我不懂妳為什麼想這麼做」、「她顯然不尊重妳，如果婚禮被毀了也不意外」、「我會明確禁止妳的前男友參加妳舉辦的任何活動」、「若妳決定把他們排除，不用感到難過，因為他們的所作所為很糟糕，妳有充分的理由」。

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