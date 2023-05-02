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朋友婚禮「滑限動才知」！她感慨：前陣子有聊到　網卻喊正常

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人對於收到同事或非熟人的喜帖時，會感到困擾，不過就有女網友感慨，前陣子才和某位友人聊到結婚，結果對方婚禮當天，她滑到IG限動才得知此事，雖然兩人交情算普通，還是忍不住難過。對此，網友們反倒覺得正常，直言「很好啊！省了一包」、「不熟的話不好意思炸妳，因為妳要包紅包」。

女網友在Dcard提到，「我們是國小同學，一直到大學才因臉書聯繫上，非常偶爾才聊個天，因為是唯一有交流的國小同學，我還滿珍惜的，不過其實不算很熟。」

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前陣子兩人聊天時，友人曾講到計畫結婚一事，但沒說具體時間，她也沒特別追問；沒想到，上周某天早上，她猛然在對方IG限動看到坐禮車的畫面，「我還想說是她朋友結婚，直到晚上又看她發婚禮進場的片段，才知道是她本人結婚啊！」

眼看對方隻字未提，原PO莫名感到哀傷，但想想又覺得很正常，她也不禁回憶起一段往事，當初她結婚前有跟對方聊到，也透露一定會邀約，「我覺得願意來參加婚禮的都是真朋友！不過後來不知道什麼原因，邀請後她卻沒有要參加，還是這就是徵兆？」

對此，網友們紛紛回應，「故意不來妳的，也沒包給妳，再找妳去她的更靠北」、「因為沒去妳的婚禮，所以不好意思炸妳；或是對方一開始就不想邀請妳，所以也不去妳的婚禮，這樣正好，不用炸妳」、「這種沒邀請很正常吧！那種不熟還要炸妳的才煩」、「妳自己也都說了不熟啊？妳的婚禮她沒去，她反過來炸妳討紅包才怪吧」、「邀了也不知道要把妳安排在哪一桌，所以很困擾吧」。

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