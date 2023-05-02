釣蝦場突被陌生童蹭飯：幫我剝蝦！她不爽花800元「反被酸小氣」

▲女網友和男友去釣蝦場吃宵夜，卻遇到陌生孩子來蹭飯。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

家長都會教導小孩，不要亂吃陌生人給的東西，沒想到一名女網友抱怨，日前和男友去釣蝦場吃宵夜，結果不知道誰家的孩子，看到上菜就主動說要一起吃，甚至拿了椅子坐下，讓她吃得一肚子氣。經歷曝光後，掀起熱烈討論。

「有膽生小孩沒膽承認？」原PO在《匿名公社》APP透露，和男友到釣蝦場吃宵夜，卻跑來一個陌生孩子，看到食物就說也要吃，還自己搬了張椅子主動坐下，並拿了個小碗，一副理所當然的樣子，「炒飯上來要我幫他裝，上烤蝦他也厚臉皮說要吃，叫我剝」，她完全不想理會，怎料男友卻「父愛爆棚」，展現對孩子的愛心。

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原PO看不過去，碎念了幾句，結果反被男友罵「他是能吃多少？」因此他忍不住大喊：「這是誰家的小孩？」但是沒有人出面，她看孩子大概國小而已，好奇隔天不用上學嗎，怎料小孩竟表示常常沒去學校，沒想到被男友當場制止，認為孩子很可憐，要她不要再問了。

▲小孩主動拉椅子過來，拿了小碗要裝食物。（示意圖／翻攝自pixabay）

「可憐？」原PO指出，小孩都可以來釣蝦場，不相信這樣的家庭經濟狀況會有多差，她就是不滿被白吃一頓，花了快800元，但吃了一肚子火，最後她補充：「小孩是還蠻有禮貌的，吃完有跟我們謝謝，但我不爽的是他爸媽」。

貼文一出，引發網友正反意見，有部分人認為原PO很小氣，「妳可以不要急給他吃呀！吃了又一堆話，道德標準作祟？」、「其實沒有多少錢，才800而已，給孩子飽餐一頓又如何？」、「妳的醋罈子好酸啊！跟一個不認識的孩子吃醋有意思嗎？」

不過，也有許多人呼籲：「沒必要給不認識的吃」、「不能給陌生小孩餵食，萬一吃出問題誰負責」、「要跟男友講，真的不要隨便給陌生小孩吃東西，孩子有什麼過敏沒有人知道，要是出問題了太麻煩」。

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