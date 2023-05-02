偷買戰袍想壞壞！妹子轉頭驚見「被男友穿走了」　結局超展開

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶想要為生活增添情趣，會準備小道具給對方驚喜。一名女網友就透露，最近買了一套「戰袍」，想要等男友放假時再給驚喜。沒想到她終於等到機會時，卻發現衣服不見了，轉頭一看才發現竟然在男友身上，對方還抱怨「襯衫好小喔」，讓她當場傻眼。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往後，從來沒有嘗試過穿戰袍，所以最近買了極短的學生服配上貓耳，想要等男友當兵放假時再獻上驚喜。幾天之後男友回家，她就趁著對方去洗澡時，想要換上戰服，沒想到卻找不到襯衫，她當下感到十分慌亂，接著男友從後面走出來，抱怨著「這襯衫好小喔哈哈」，她轉頭一看驚見衣服竟被對方穿走了。

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原PO看到後相當震驚，這才想起來自己把襯衫拿去曬之後，就忘了收起來，只能急忙叫男友脫下來，「那是我…我新買的，不要弄壞了」，對方還一直嘲笑說，「這麼小你穿得下嗎哈哈，買錯尺寸了吧」，讓她覺得超羞恥，當天晚上也不知道要怎麼再次穿上該套衣服。

之後她只好在外面套其他衣服，等關燈之後再重新換上，心想等到男友摸過來就知道了。未料更尷尬的是，躺在床上後男友完全沒有反應，直到她主動接近，對方才驚覺她已經換上不同衣服，忍不住笑了出來。原來男友一開始真的認為她買錯衣服，所以才會大聲嘲笑，「完全沒想到是戰鬥服」，所幸最後結果依然甜蜜，2人也度過幸福的一晚。

不少網友看到後紛紛笑說，「可惜他沒穿下半身」、「下次記得買他的尺寸」、「超級好笑」、「看來我不是唯一一個愛穿女友衣服的人」、「你這篇後勁好強，我笑到不行」、「太好笑了吧。想看男友本人穿上身欸 」。