《抗疫的力量》向醫護致敬　台大雲林分院為無名英雄留下記錄

▲COVID-19疫情期間，台大醫院雲林分院與雲林縣府之間的互動密切，配合縣府政策執行數個計畫，包括台塑六輕外包廠商普篩、雲林縣體育館疫苗快打站、高鐵民眾返鄉快篩等（圖左）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院自署立雲林醫院轉型至今已19年，是雲林唯一重度級急救責任醫院、傳染病應變醫院，在COVID-19疫情期間責任極為重大。今（2）日該院舉辦防疫專書「抗疫的力量－一場沒有英雄的戰爭」發表會，悉心闡述過去3年台大醫院雲林分院的各項關鍵防疫作為，並完整記錄醫護團隊救治病人的無懼守護。

台大醫院雲林分院長馬惠明提及，在2020年2月善用資通訊科技，領先全國，首創居家隔離檢疫通訊診療，讓無上呼吸道感染症狀或發燒的居家隔離檢疫者，可透過智慧型手機遠距離通訊診療。之後更超前部署，打造能夠遠端監測體溫、血氧等生理現象，以及症狀與心情的遠距醫療居家照護包，在2021年5月雙北疫情嚴峻時，主動捐贈30組投入前線集中檢疫所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大雲林分院今舉辦防疫專書「抗疫的力量－一場沒有英雄的戰爭」發表會，闡述過去3年台大醫院雲林分院的各項關鍵防疫作為，並完整記錄醫護團隊救治病人的無懼守護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時，台大醫院雲林分院也積極與雲林縣府及中國醫藥大學北港附設醫院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、雲林長庚醫院及成大斗六分院合作，透過區域聯防模式，打造疫情監控儀表板與病房清空計畫儀表板，將雲林各大醫院的資訊連結在一起。在Omicron 在社區大爆發時台大醫院雲林分院主導的COVID-19智慧e化派案平台，則進一步結合醫院與診所，形成科技防護網，第一時間為民眾生命安全把關。

COVID-19疫情期間，台大醫院雲林分院與雲林縣府之間的互動密切，配合縣府政策執行數個計畫，包括台塑六輕外包廠商普篩、雲林縣體育館疫苗快打站、高鐵民眾返鄉快篩等，其中雲林縣體育館疫苗快打站採用獨創的「川流不息」施打法，民眾不需移動，由醫護人員移動服務，大受民眾好評，獲得國立雲林科技大學問卷調查「民眾超高滿意度評價」。



身為台灣婦幼醫學權威的徐明洸副院長，疫情期間曾為由基層診所轉來前置胎盤急性出血的確診產婦緊急開刀，成功接生一對雙胞胎。座談會上他除了詳細說明個案發生經過，也分享了台大醫院雲林分院推動「周產期照護網絡計畫」的成果，以及獨步全臺，完善雲林地區高危險妊娠轉診、高危險新生兒外接功能的「開放產科醫院」模式。

在此模式下，台大醫院雲林分院與基層醫師合作，讓孕婦可就近在離家近的婦產科診所產檢，再到醫院生產，創造診所、醫院、孕婦三贏局面；這段期間，台大醫院雲林分院還成功救治了案61和案72、參加「奧捷團」染疫母女，以及歷經腦水腫、猛爆性肝炎、洗腎等病況的Omicron腦炎重症孩童等病人。



專書總編輯江文莒副院長強調，在這場和病毒的戰爭中，不像漫威電影，只要有少數幾位超級英雄就可以拯救世界，而是需要眾人團結合作，在過去3年內，每一位曾經參與抗疫的同仁都是值得敬佩的英雄。台大醫院雲林分院除了以此書致敬所有無名英雄外，也希望藉由書籍出版傳承經驗，留為後事之師。



雲林縣衛生局許淑雲技正表示，台大醫院雲林分院協助政府完成很多防疫不可能的任務，該院除了是雲林縣唯一重度級的急救責任醫院，同時也是傳染病的應變醫院，必須協助許多政府大規模的篩檢及設置快打站，許技正感動地分享道，疫情在全台升三級之時，前院長黃瑞仁說道，「臺大是守護雲林鄉親的最後一道防線，我們不是決定要不要去承擔，而是如何把它做好」，因此臺大醫院雲林分院不只是最後一道防線，更是站在戰場上的第一道防線，謝謝該院強大的合作，才能讓政府團隊們減輕許多壓力。



感染管制中心主任林綺英表示，因為自己擁有一群強大的團隊，才能順利面對這場抗疫之戰，一開始大家對於疾病並不是特別的認識，只知道他可能會有一定的嚴重度跟死亡率等等，所以在照顧上所面臨的壓力，真的不容小覷，特別感謝每一位同仁們願意堅守自己的崗位及責任，並適時回報所有問題及溝通，並互相鼓勵，才能讓全體同仁及病患都能擁有一股強大地「抗疫的力量」。

▲台大雲林分院今舉辦防疫專書「抗疫的力量－一場沒有英雄的戰爭」發表會，闡述過去3年台大醫院雲林分院的各項關鍵防疫作為，並完整記錄醫護團隊救治病人的無懼守護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）