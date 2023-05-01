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買8輛二手車全撞爛！真相是假車禍真詐保　3年詐千萬11人被逮

▲▼雲林詐團購買低價二手車，再自行撞毀，賺取保險理賠金高達1千萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林詐團購買低價二手車，再自行撞毀，賺取保險理賠金高達1千萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林34歲黃姓男子等11人組成詐團，涉嫌刻意購入低價二手車，向保險公司投保車體險後，找個無監視器的偏僻路口，自行將車撞到全毀，再向保險公司申請理賠金賺取差價，3年間共撞毀8輛車，詐保金額總計高達1000萬。檢方調查後，將黃姓男子等11人依加重詐欺得利等罪嫌起訴。

雲林地檢署接獲情資，有民眾疑似以假車禍方式詐領保險金，遂指揮雲林縣警察局等擴大偵辦，循線發現被告黃男等11人，利用二手車購入價格與保險公司計算車輛全毀理賠有價差情形，於2019到2021年間刻意到二手車市場購買低價、排氣量較大的車輛，並向保險公司投保車體險後，再前往雲林縣、嘉義縣、南投縣、台南市等無監視器的路口，在人煙稀少之處自行撞車，將車輛毀損，再拿相關文件向保險公司請求理賠金，每台車輛購入價格與保險金理賠金差價，至少有50萬元以上。共計撞毀8台車輛，詐保金額總計高達1000萬元。

雲林地檢署認為，此類理賠會衍生詐欺問題，已與金融監督管理委員會保險局承辦人進行研商防制，保險局也督促產險公司針對汽車保險之承保及核保程序加強管理，並擬定相關查核機制，以防制不肖人士以此方式詐領保險金。

▲▼雲林詐團購買低價二手車，再自行撞毀，賺取保險理賠金高達1千萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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