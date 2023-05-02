「不停讓行人全國大執法」首日　斗六警開出53張紅單

▲斗六警分局配合警政署全國交通大執法，首日即開出53張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行人用路權為社會熱議話題，雲林斗六警分局自昨5月1日起，配合警政署同步執行路口安全大執法工作，針對轄內多事故或易肇事路口，加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「取締道路障礙」等4大項目，執行首日即開出53張罰單。

斗六警分局說明，為維護路口安全、擺脫行人地獄惡名，警政署規劃全國性的路口不停讓行人大執法工作，斗六警分局由各分駐、派出所至轄內易肇事路段及高違規路口進行執法取締與宣導工作，盼藉由強力執法手段與加強宣導方式雙管齊下，提升用路人守法觀念。另外，斗六警分局也在臉書粉絲專頁貼出宣導影片並舉辦抽禮券活動，邀請廣大鄉民一同重視用路人的安全！

斗六警分局表示，根據道路交通管理處罰條例，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將處新台幣1200元至3600元罰鍰。斗六警分局長黃念生表示，強力執法的目的不在於開罰，而是要提醒駕駛人注意禮讓行人，提高交安意識，減少交通事故的發生，呼籲民眾一起尊重行人權益，從觀念建立開始，從實際行動改變，共同維護交通秩序與安全。

▲斗六警分局配合警政署全國交通大執法，首日即開出53張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）