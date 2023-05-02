老婆驚見夫妻性愛片被剪成「影集」　夫稱遭駭1原因仍要賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓女子與陳姓男子在大學交往期間有拍攝私密照片、影片的習慣，畢業後兩人決定結婚，沒想到陳男竟然將這些私密照片、影片傳給朋友，後來甚至流傳到網路上，被剪輯成色情影集，讓她大受打擊，憤而提告求償100萬元。雖然陳男堅稱是因為雲端硬碟遭駭客入侵，才會導致影片外流，但台中地院法官仍認為他必須負起過失責任，最終判他應賠償20萬元較為適當。

▲楊女發現自己與陳男拍攝的私密影片外流，還被剪輯變成色情影集。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊女在判決書中主張，大學期間和陳男交往成為情侶，畢業後兩人在2015年7月間結婚，婚後育有1子，沒想到2022年3、4月間陸續收到親友告知，說在網路上看到她的私密影片外流。

楊女接著表示，陳男還將登載她姓名、生日、學生證的裸照，配上「母狗X」等侮辱文字，上傳至朋友的共同相簿，她直到2022年7月間才在男方與朋友的LINE對話中發現異狀，身心嚴重受創，最終在同年9月經法院調解離婚，她也決定對這位「舊愛」提告求償100萬元。

針對上述指控，陳男坦承的確有將楊女的私密照片、影片傳給朋友，但事後已多次向女方道歉並嘗試和解；至於影片外流一事，他和楊女在交往期間就有拍攝私密照片、影片的習慣，結婚之後仍持續拍攝，他將這些照片、影片和雙方的學經歷資料存放在雲端硬碟，哪知道2015年間遭到駭客入侵，當下立即前往警局報案，已經盡到保管責任，況且那些色情影集也不是他製作、傳播的，自己並無過失。

台中地院法官認為，陳男在雲端硬碟遭駭之後，確實有向警方報案，也有向網路iWIN網路內容防護機構求助及申訴；而楊女主張陳男故意散布私密影片、照片，卻未舉證，這部分仍有爭議。

然而，法官話鋒一轉，強調雲端硬碟資料需透過網路存取，遭駭事件時有所聞，陳男是網路使用者，應當可以預見此事，卻還是將私密影片、照片上傳，所以應該負起過失責任，縱使影片不是他製作的，也不影響他應該承擔的過失責任。

另外，陳男承認曾將楊女的私密影片、照片傳給朋友，法官指出，此舉顯然是故意為之，確實侵害到楊女的名譽及隱私權，最終判他應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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