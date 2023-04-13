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社會 社會焦點 保障人權

老公手機藏3段神祕錄音　妻見「極樂真相」崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台中許姓男子瞞著妻子在外與吳姓女子交往，直到2022年4月間才被抓包，還被妻子在手機內發現3段錄音檔。許妻不滿吳女被分手之後，仍傳訊息給丈夫，包含「我在你太太面前坦白，就是我想跟你在一起一輩子」等等，讓她大受打擊，因而決定提告求償55萬元，最終獲判賠償20萬元。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲許妻抓包丈夫外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

許妻在判決書中主張，和丈夫結婚超過20年，育有2名子女，2022年4月9日無意間發現丈夫外遇，質問之後才知道，丈夫在2020年10月至2022年3月間多次單獨與吳女相約出遊、住宿，她甚至在丈夫的手機裡發現2020年8月25日、11月30日、12月28日的錄音檔。

對此，許男坦承，錄音檔記錄的那3天，他都有前往吳女住處洗澡、睡覺、吃飯，甚至頻頻發生性行為，後來提出分手，吳女仍持續傳訊息給他，包含「我在你太太面前坦白，就是我想跟你在一起一輩子」、「如果你不愛了、不要了，我會死心的」。許妻得知此事後大受打擊，憤而決定提告求償55萬元。

吳女則辯稱，她曾經拒絕許男，但受到威脅，如果認識其他男性，就要用水泥把她封起來。至於賠償金的部分，吳女表示，自己是低收入戶，還要扶養2名孩子、繳納貸款，實在無力負擔。

台中地院法官認為，吳女並未針對許妻主張侵害配偶權的部分提出抗辯，可見許妻的主張為真，她也應該負起損害賠償的責任。

法官接著指出，吳女侵害許妻配偶權的行為既已認定，許妻依法求償並無不妥，衡量雙方的家庭狀況、學經歷、名下財產、侵權行為程度等因素，最終判她應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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