　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪國中女友公廁壞壞1次要關3年　男友求賠50萬1原因被拒

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓男子2022年1月間透過臉書結識就讀國中的A女，進而交往，雙方在同年2月間於公廁發生性行為，沒想到女方返家後被父親發現異狀，他也因此挨告，一審被台中地院判處3年有期徒刑；他提出上訴並表明願意分期賠償50萬元，但女方家屬認為他沒有擔保，不足以信任，最終被台中高分院駁回上訴，維持原判。

▲▼廁所,公廁,女廁。（示意圖／達志影像）

▲陳男與A女在公廁發生性行為。（示意圖／達志影像，非本文事發地點。）

判決書中提到，陳男去年1月間透過臉書結識13歲的A女，進而發展成男女朋友關係，他明知女友未成年，仍在交往1個月後於大肚區公所附近的無障礙公廁內發生性行為；後來A女返家被父親發現異狀，他也因此被一狀告上法院。

一審台中地院法官認為，陳男有詐欺前科，又與未滿14歲的A女發生性行為，雖然過程中未施以強暴脅迫等手段，也沒有違反女方意願，但仍可能影響女方的身心健全發展，考量到他犯後已坦承犯行，於是依對未滿14歲之女子為性交罪，判處3年有期徒刑。

陳男不滿提出上訴，表明願意賠償A女家屬50萬元，頭期款3萬元，其餘款項將以每個月8000元至1萬元分期付款和解，希望能從輕量刑。然而，A女家屬透過電話表示不願意和解，而且陳男說要分期付款卻沒有擔保，因此不太相信他會依約完成賠償。

台中高分院合議庭認為，陳男未能與A女家屬達成和解，原審量刑已是最低刑，他上訴請求從輕量刑並無理由，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
40歲美女遊19國約會34男　驚喜發現男人共通點
40歲誰拿不出1000萬？鄉民「一面倒噓爆」揭現實：傻逼才存
李坤城ICU插管「迎娶小40歲女友」因1考量！林靖恩悲哭：要
快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里
台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝
最美女警「脫下警服了」！鄉民暴動求逮捕成絕響　全新身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道3號關西段凌晨追撞！前車180度翻覆　1男受困命危

台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝

揪國中女友公廁壞壞1次要關3年　男友求賠50萬1原因被拒

快訊／國8離奇事故！小客車「撞到牛」再撞1車　車頭全毀牛慘死

快訊／台南槍擊醫院丟包命案　3犯嫌「2人聲押1人交保」

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

快訊／台南雞舍「全面燃燒」　消防人員全力搶救中

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

國1湖口段砂石車追撞　小客車慘被壓扁成廢鐵

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

中共持續台海周邊軍演　我軍啟動地面飛彈系統

國道3號關西段凌晨追撞！前車180度翻覆　1男受困命危

台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝

揪國中女友公廁壞壞1次要關3年　男友求賠50萬1原因被拒

快訊／國8離奇事故！小客車「撞到牛」再撞1車　車頭全毀牛慘死

快訊／台南槍擊醫院丟包命案　3犯嫌「2人聲押1人交保」

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

快訊／台南雞舍「全面燃燒」　消防人員全力搶救中

國道3號關西段凌晨追撞！前車180度翻覆　1男受困命危

台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

台灣「大改款賓士GLC Coupe」來了！雙動力傳今年9月發表

他不解「高鐵設屏東站要幹嘛」　鄉民敲碗求增設2地點

黃安左眼視網膜剝落緊急手術！　返台掃墓竟變開刀…身體出狀況宣布停更

怨玖壹壹歌曲品味差釣出健志親回　天才駭客曝：ChatGPT教的

40歲美女遊19國約會34男　驚喜發現男人共通點

李灝宇超火燙連3戰安打　還演出本季第2盜

竹市「四月雪」鋪滿樹梢！水景廣場33棵流蘇開花　古橋還有花旗木

TOYOTA將推「超省油全新車」！油電新引擎續航力最少200km

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

社會熱門新聞

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

快訊／台南雞舍「全面燃燒」搶救中

交車遭撞客戶Mini成鐵餅！他脫困肋骨斷3根

即／小牛國道逆向　車頭全毀牛慘死

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

台中會女網友遭逼匯2萬　她機智寫救命數字

與駕駛爭吵「搶方向盤」出人命　莽男下場曝

警證實靜宜女大生有「博弈帳號」

台南槍擊丟包命案　招魂不順

才剛當爸！男槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

更多熱門

相關新聞

妻一通電話揪出夫5年外遇史　結局曝

妻一通電話揪出夫5年外遇史　結局曝

台中張姓人夫結婚將近21年，2022年6月間被妻子抓包與李姓女子互傳曖昧訊息，並在同日前往旅館開房間，面對妻子質問，他坦言已經外遇長達5年，而且以每個月1、2次或2個月1次的頻率與李女發生性行為。張妻一氣之下對小三提告求償120萬元，最終獲判賠償35萬元，全案仍可上訴。

男友PO裸照提1變態要求　她不忍了

男友PO裸照提1變態要求　她不忍了

監視器見夫激戰女客　孕妻氣到險流產

監視器見夫激戰女客　孕妻氣到險流產

瞎掰續命　乩童猥褻性侵2女還討紅包

瞎掰續命　乩童猥褻性侵2女還討紅包

她上班2小時偷7千　老闆一查真相傻眼

她上班2小時偷7千　老闆一查真相傻眼

關鍵字：

台中地院台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

打手槍挑早上or晚上？泌尿醫「最推這時段」　3好處曝光

李坤城患大腸癌病逝！7個月前就已入院

人妻剖腹產脹奶發燒！丈夫：她疼讓她死

最美女警「脫下警服了」！新身分曝光

跳崖4人身分曝　23歲女發最後貼文

更多

最夯影音

更多
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面