揪國中女友公廁壞壞1次要關3年　男友求賠50萬1原因被拒

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓男子2022年1月間透過臉書結識就讀國中的A女，進而交往，雙方在同年2月間於公廁發生性行為，沒想到女方返家後被父親發現異狀，他也因此挨告，一審被台中地院判處3年有期徒刑；他提出上訴並表明願意分期賠償50萬元，但女方家屬認為他沒有擔保，不足以信任，最終被台中高分院駁回上訴，維持原判。

▲陳男與A女在公廁發生性行為。（示意圖／達志影像，非本文事發地點。）

判決書中提到，陳男去年1月間透過臉書結識13歲的A女，進而發展成男女朋友關係，他明知女友未成年，仍在交往1個月後於大肚區公所附近的無障礙公廁內發生性行為；後來A女返家被父親發現異狀，他也因此被一狀告上法院。

一審台中地院法官認為，陳男有詐欺前科，又與未滿14歲的A女發生性行為，雖然過程中未施以強暴脅迫等手段，也沒有違反女方意願，但仍可能影響女方的身心健全發展，考量到他犯後已坦承犯行，於是依對未滿14歲之女子為性交罪，判處3年有期徒刑。

陳男不滿提出上訴，表明願意賠償A女家屬50萬元，頭期款3萬元，其餘款項將以每個月8000元至1萬元分期付款和解，希望能從輕量刑。然而，A女家屬透過電話表示不願意和解，而且陳男說要分期付款卻沒有擔保，因此不太相信他會依約完成賠償。

台中高分院合議庭認為，陳男未能與A女家屬達成和解，原審量刑已是最低刑，他上訴請求從輕量刑並無理由，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。