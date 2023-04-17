人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人妻秀秀（化名）發現結婚超過34年的丈夫阿鴻（化名）外遇，2022年5、6月間與A女車震3次，同年6、7月間又和B女前往摩鐵2次，被抓包之後簽立和解協議書答應賠償500萬，最後也沒給，讓她心寒到決定斬斷這段只有謊言的婚姻關係。雖然阿鴻辯稱買春是因為體諒妻子的身體健康，但台中地院法官不採信，最終裁定准許兩人離婚。

▲阿鴻承認與其他女性發生性行為，但強調自己是為了「體諒」妻子。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

秀秀在判決書中主張，和阿鴻結婚34年，育有3名子女，2022年5月29日、6月5日、6月13日丈夫和A女在車上發生性行為，同年6月23日、7月4日又和B女一起去摩鐵開房間，被她抓包之後，丈夫在同年7月4日簽立和解協議書，同意賠償500萬元。

秀秀表示，但事情結束之後，阿鴻至今仍未履行承諾，一想到過去的婚姻生活只有謊言，她實在是吞不下這口氣，於是決定在2022年10月底搬離住處，夫妻倆從此分居，她也不願意繼續維持這段婚姻關係，所以選擇向法院訴請離婚。

阿鴻則強調，雖然他確實曾和其他女性搞曖昧，但不同意也不願意離婚，「結婚以來，（我）一直很愛妻子」，2022年7月4日之所以會和B女去摩鐵，是因為B女在學按摩，他只是去讓對方按摩一下，哪知道妻子帶了黑道過來，為了安全問題，他才簽下和解協議書，「況且妻子近年更年期，我體諒她，都是花錢叫外面的女生。」

台中地院法官認為，阿鴻自己承認曾與其他女性發生外遇行為，完全沒有對配偶的尊重，秀秀原本念及夫妻情義、家庭完整，選擇原諒，他卻不知珍惜，繼續與異性搞曖昧，導致秀秀心灰意冷，不再對婚姻有所期待，進而選擇離婚，最終不採信他的說詞，裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。