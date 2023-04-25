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社會 社會焦點 保障人權

人夫留摩鐵刮鬍刀掰「是無感情的外遇」　正宮直接放生他

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）兩度在丈夫阿貴（化名）的車上找到摩鐵的拋棄式刮鬍刀，憤而提告要求離婚。雖然阿貴堅稱沒有與第三者發生性關係，但他曾在LINE對話中向妻子道歉並說出「是沒有感情的那種（外遇）」，最終他的說詞並未獲得台中地院法官採信，夫妻倆的關係也就此寫下句點。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲阿貴與女網友前往摩鐵，但堅稱雙方並未發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小美在判決書中提到，2016年1月初與阿貴結婚，對方使用金錢未量入為出，她曾代為清償13萬元的款項，婚後還經常遭到言語或精神上虐待，動不動就會被辱罵、恐嚇，沒想到2018年中旬她在丈夫的車上發現摩鐵的拋棄式刮鬍刀，2022年8月中旬再次發現摩鐵刮鬍刀和發票，這才確定丈夫外遇，憤而提告要求離婚。

阿貴則強調，他從未與妻子以外的人發生性關係，之所以會和遊戲認識的女網友見面，只是為了請教夫妻相處、溝通等事情，沒想到引起誤會，他至今仍深愛妻子；至於辱罵、恐嚇之事，妻子並未舉證，他婚後將薪水全部交給妻子管理，妻子卻說是「代為清償款項」，這部分也沒有任何佐證。

但台中地院法官檢視夫妻倆的LINE對話內容，發現阿貴曾在2022年8月14日向小美道歉；同年同月16日面對小美質問，「去摩鐵不是外遇？」阿貴回答，「也是一種，但是，是沒有感情的那種，那女生就是打遊戲認識的，她離過婚有一個小孩」、「不是妳想的交女朋友那種，我不是那種人，我只是玩玩而已」、「我錯在一個地方就是貪念，我認為發票可以對獎所以留下來，我覺得刮鬍刀可以用，就把刮鬍刀拿回來」。

此外，阿貴也在同一天接到妻子哥哥的電話，他在電話中坦承，「對，是我做錯事。我有跟你妹說，我對不起她，今天是我做錯事我對不起她。我的媽媽也不諒解我，我就是做錯事了，但那些是沒有感情的，只是一時愛玩。」對方認為有外遇就是有外遇，他也回答，「是的，當然是這樣沒錯，我也沒能多解釋什麼。」

台中地院法官認為，阿貴在婚姻關係存續期間，未顧及自己的身分，仍與其他女性前往摩鐵共處一室，從上述證據看來，確實有外遇，至於他請求傳訊母親作證，證明有將大部分收入交給妻子管理，考量到這部分並不影響最終裁定，因此認定沒有傳訊的必要，最後裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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