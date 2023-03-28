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社會 社會焦點 保障人權

人妻一通電話揪出丈夫5年外遇史　小三遭討120萬結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓人夫結婚將近21年，2022年6月間被妻子抓包與李姓女子互傳曖昧訊息，並在同日前往旅館開房間，面對妻子質問，他坦言已經外遇長達5年，而且以每個月1、2次或2個月1次的頻率與李女發生性行為。張妻一氣之下對小三提告求償120萬元，最終獲判賠償35萬元，全案仍可上訴。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲張妻一通電話揪出丈夫出軌5年的「情史」。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

張妻在判決書中主張，和丈夫結婚將近21年，育有3名子女，原本家庭和諧美滿，但2022年6月21日她意外發現丈夫用LINE傳送曖昧訊息給李女，還在同日前往旅館開房間，她隨即打電話質問，丈夫這才坦承外遇，雙方以每個月1、2次或2個月1次的頻率發生性行為，時間長達5年，讓她身心大受打擊，罹患憂鬱症，工作也因此留職停薪，因此決定向李女提告求償120萬元。

李女則辯稱，她是在2017年11月間透過朋友介紹認識張男，因為工作輪班關係，雙方有時間能夠配合見面、約吃飯，頻率從一開始的1、2個月1次，到後來2、3個月1次；至於性行為次數，她強調，與張男交往期間，最遲從2018年11月起算，到2021年6月21為止，大約只發生過4到6次，張妻請求的慰撫金顯然是過高了。

不過，台中地院法官認為，張妻提供LINE對話紀錄截圖為證，李女對於對話內容並無異議，可見內容為真；此外，李女在2022年12月14日曾表示，她在2017年11月間認識張男時，就知道對方已婚，雙方一直交往到2022年6月21日，一共發生過4到6次性行為，地點都在旅館。

法官指出，李女為成年人，應具備成熟思慮及判斷是非對錯的能力，她明知道張男已婚，仍執意交往，每1至3個月相約碰面、吃飯，並發生至少4到6次性行為，考量到侵害行為持續時間長達5年，對張妻造成的精神痛苦不輕，因此判她應賠償張妻35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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