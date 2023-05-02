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數乙測驗範圍與參考試題公布！大考中心：討論後再斟酌是否微調

▲▼全教總指114分科測驗的數乙命題，以數A為主，此舉將消滅數B，呼籲教部出面亡羊補牢。（圖／許敏溶攝）

▲全教總日前批評分科測驗數乙命題以數A為主，將消滅數B，大考中心今公布數乙測驗範圍與參考試題。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114年分科測驗將加考數乙，但全教總日前質疑，大考中心現規劃數乙命題範圍是以數A為本，恐封殺數B學生在登記分發機會，大考中心今（2日）公布數乙測驗範圍與參考試題，命題範圍包括「10年級必修、11年級必修數學A類及數學B類均關聯的學習內容、12年級加深加廣選修數學乙類」，大考中心指出，將視高中11年級教學現場情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數乙考科11年級測驗內容，如有微調將盡早公告。

為回應大學商管系招生需求，及回應「讓社會組學生多一次機會」呼籲，114年分科測驗將加考數乙，但全教總日前批評大考中心，目前規劃數乙命題範圍是以數A為本，恐將引導高二學生為求最高學習CP值而選修數A，更封殺數B學生在登記分發機會，呼籲教育部應正視，並盡速召開專案會議進行亡羊補牢，包括數乙命題範圍應以數A與數B重疊內容及數乙課綱範圍為準。

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▲▼大考中心公布114學年分科測驗數乙測驗範圍與試題舉例。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心公布114學年分科測驗數乙測驗範圍。（圖／記者許敏溶攝）

配合聯會今天公告114學年度各招生管道參採數學考科狀況，大考中心公布數甲、數乙測驗範圍，以及數甲、數乙參考試題，大考中心指出，針對數甲考科而言，114學年度起測驗範圍並無調整；至於數乙測驗範圍，特別在11年級部分，為配合在11年級無論修習數學A類或B類學生，皆可在 12年級修習數乙，因此定為數學A類及數學B類均關聯學習內容，包含A類與B類之間關聯，以及A類和B類與數乙關聯。

至於全教總質疑，大考中心表示，未來將視高中11年級教學現場情況，經與各界討論後再斟酌是否微調數學乙考科11年級的測驗內容，如有微調，將盡早公告。

大考中心董事長陳文章說明，大考中心接受招聯會委託辦理大學入學考試，從114學年起，除數學甲考科外，將新增數學乙考科，大考中心特別編制與公告分科測驗數學考科考試說明，讓大家了解114學年起，分科測驗數學考科的數甲與數乙考科目標、測驗內容、題型、試卷架構，並提供試題範例供各界參考，讓大家了解114學年分科測驗設計。

此外，為提供各界了解114學年度起，分科測驗數學考科測驗設計，大考中心重新編製與公告「分科測驗數學考科考試說明－114 學年度起適用」，說明數學甲與數學乙考科的測驗目標、測驗內容、題型、試卷架構，並在網站提供試題示例供參，民眾可上大考中心網站查看。

▲▼大考中心公布114學年分科測驗數乙測驗範圍與試題舉例。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大考中心公布114學年分科測驗數乙試題舉例。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大考中心公布114學年分科測驗數乙測驗範圍與試題舉例。（圖／記者許敏溶攝）

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