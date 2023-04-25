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立院明審「雙語國家發展中心」草案　學者批跟不上AI潮流應拒審

▲全教總舉行記者會呼籲政府停止推動雙語政策。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總舉行記者會呼籲政府停止推動雙語政策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

政府推動2030雙語國家政策屢傳爭議，全教總與學界日前在公共政策網路參與平台提案，停止雙語政策，短短2天就有逾5千人附議達標。但立院司法法制委員會明將審查「雙語國家發展中心設置條例草案」。全教總今（25日）召開記者會批評，政府罔顧民意，強行推動，呼籲國會應尊重民意拒審。

全教總今召開記者會，包括立委王婉諭、陳以信與台大人文社會高等研究院長廖咸浩出席，呼籲國會拒審「雙語國家發展中心設置條例草案」。

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全教總理事長侯俊良指出，政府應停止「雙語政策」並暫停推動法治化；暫停以「雙語國家」、雙語政策」為名的補助要點，應回歸英語正常化教學；停止雙語政策相關評鑑作業、教師甄試停止非英語科教甄以英語進行口試與試教的錯誤政策，他並強調英語不應成為其他學科指定的教學語言，以維護學生基本學力。

廖咸浩指出，雙語政策是完全跟不上AI科技發展的「恐龍政策」，現在是不需要外語的AI新時代，所有網頁都可以透過Google翻譯解決，出國旅遊只要下載翻譯APP，一樣可以通行無阻，他認為AI翻譯科技在10年內會取代外語學習，批評雙語政策是恐龍政策。他說，雙語政策沒有經過公開諮詢與辯論就強行推動，而且是國發會在推動，教育部卻成了執行機關，對此民主程序感到震驚。

廖咸浩進一步指出，外界會說菲律賓、印度人英語好，但菲律賓英語好帶動國際流動率的結果，卻是讓他們在其他國家當菲勞；而印度連三輪車夫都會說英文，但為什麼英文好卻只能當三輪車夫，是否因英語過度學習，導致其他學科的學習付之闕如；而新加坡以英語為主、母語為輔的語言政策，更讓國家喪失華語優勢地位。

立委王婉諭表示，政府強推和豪擲經費推動雙語政策，已造成教育現場各種亂象，相關配套不足，導致基層教師疲於奔命，政策目標尚未釐清，就要疊床架屋設置雙語政策發展中心，先前委員會排審，一度因為出席人數不足散會，連執政黨自己人都不支持的法案，呼籲行政院、國發會懸崖勒馬。

立委陳以信指出，雙語國家是副總統賴清德在行政院長任內提出，無視台灣是多語言、多母語的社會背景，一路狗吠火車、全速前進，還要國發會開英語補習班來推動，從一開始就是錯誤政策，未來賴清德競選總統也是重要主張，呼籲各界阻止錯誤政策。

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