特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

▲立法院今天進行特教法逐條審查，全教總與特教師到立院陳情，呼籲修法應明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院教文委員會今（19日）將針對特殊教育法（特教法）草案進行逐條審查，全教總與特教老師代表今天齊聚立法院群賢樓門口，批評特教老師負擔工作量是普通教師好幾倍，故將特教老師不必要額外工作去化，才是提升品質真正關鍵，要求教學外的「心評工作專任化」、「特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評，以避免身心不堪負荷。

立法院今天下午將針對特教法草案進行逐條審查，也是14年來大修，為了特教老師權益，全教總今天上午與特教老師代表齊聚立法院群賢樓門口，向立委陳情特教老師的訴求，呼籲還給特教老師教導學生時間。

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全教總副秘書長兼特殊教育委員會主委張旭政表示，特教老師要負擔的工作量是普通教師好幾倍，除了直接教導特教生外，還要協助特教生融入普通班，做好和普通班老師協同合作分工，另外還要和特教生家長溝通協助、特教團體協同合作，加上每位學生都務必撰寫的個別教育計畫（IEP）和課程計畫，基本上已讓特教老師工作超量。

▲全教總副秘書長張旭政與特教師到立院，呼籲特教法修法應明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

不過，張旭政指出，主管機關要求特教老師做的事情越來越多，卻又不願意增加人力，導致許多特教老師申請轉任普通班教師，但主管機關對策不是減少特教老師工作量，反而以「嚴格限制轉任」來圍堵特教老師的不滿與怨言，最終導致特教老師爆發集體的不滿，要求教學外的「心評工作專任化、特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評，以避免身心不堪負荷。

全教總與特教老師代表呼籲立委，站在把特教老師時間還給特教生立場，把特教師不必要的額外工作還給專業心理師或去化掉，也將特殊需求納入、明定師生比、特教中心設專職人員、擴大特殊教育的參與，才是提升特教品質的重要做法。