　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

▲▼立法院今天進行特教法逐條審查，全教總與特教師到立院陳情，呼籲「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

▲立法院今天進行特教法逐條審查，全教總與特教師到立院陳情，呼籲修法應明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院教文委員會今（19日）將針對特殊教育法（特教法）草案進行逐條審查，全教總與特教老師代表今天齊聚立法院群賢樓門口，批評特教老師負擔工作量是普通教師好幾倍，故將特教老師不必要額外工作去化，才是提升品質真正關鍵，要求教學外的「心評工作專任化」、「特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評，以避免身心不堪負荷。

立法院今天下午將針對特教法草案進行逐條審查，也是14年來大修，為了特教老師權益，全教總今天上午與特教老師代表齊聚立法院群賢樓門口，向立委陳情特教老師的訴求，呼籲還給特教老師教導學生時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總副秘書長兼特殊教育委員會主委張旭政表示，特教老師要負擔的工作量是普通教師好幾倍，除了直接教導特教生外，還要協助特教生融入普通班，做好和普通班老師協同合作分工，另外還要和特教生家長溝通協助、特教團體協同合作，加上每位學生都務必撰寫的個別教育計畫（IEP）和課程計畫，基本上已讓特教老師工作超量。

▲▼立法院今天進行特教法逐條審查，全教總與特教師到立院陳情，呼籲「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總副秘書長張旭政與特教師到立院，呼籲特教法修法應明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者許敏溶攝）

不過，張旭政指出，主管機關要求特教老師做的事情越來越多，卻又不願意增加人力，導致許多特教老師申請轉任普通班教師，但主管機關對策不是減少特教老師工作量，反而以「嚴格限制轉任」來圍堵特教老師的不滿與怨言，最終導致特教老師爆發集體的不滿，要求教學外的「心評工作專任化、特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評，以避免身心不堪負荷。

全教總與特教老師代表呼籲立委，站在把特教老師時間還給特教生立場，把特教師不必要的額外工作還給專業心理師或去化掉，也將特殊需求納入、明定師生比、特教中心設專職人員、擴大特殊教育的參與，才是提升特教品質的重要做法。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
正妹空姐考上調查官！　游泳測驗破紀錄
李炳輝也牽百萬新車！揪「蕭煌奇跑山車聚」：一生一次
快訊／日本宣布撤僑！　派自衛隊接走蘇丹日本公民
曾格爾公開「伸手摸人夫下面」房內18禁細節！　她看傻：正宮吐
太詭異！「一票爆乳大軍」湧入IG限動　網狂喊+1
台南新化路段突塌陷！　驚現4米寬天坑　
「韓國瑜默認想選總統」　韓粉擠爆國民黨中央

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東環保局綠島海洋保育系列活動　110人淨灘下海清出400kg垃圾

庭院地板躺「絕美小綠葉」　他求問啥蟲？天母人一驚：快通報

保險套「越薄越好」？真相曝光　醫揭舒服「2關鍵」：不是厚薄

指揮中心降級、新冠改類將「同步」　薛瑞元鬆口時間點：5月差不多

蘇花路廊大清水段明隧道施工　4 ／25上午9~11封閉2hrs

特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

她靠「這食物」無痛減22kg！體脂35→18　驕傲喊：成易瘦體質

上岸2年！未婚夫兄弟「一見面就狂眨眼」逼瘋她　茶妹不忍了

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

台東環保局綠島海洋保育系列活動　110人淨灘下海清出400kg垃圾

庭院地板躺「絕美小綠葉」　他求問啥蟲？天母人一驚：快通報

保險套「越薄越好」？真相曝光　醫揭舒服「2關鍵」：不是厚薄

指揮中心降級、新冠改類將「同步」　薛瑞元鬆口時間點：5月差不多

蘇花路廊大清水段明隧道施工　4 ／25上午9~11封閉2hrs

特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

她靠「這食物」無痛減22kg！體脂35→18　驕傲喊：成易瘦體質

上岸2年！未婚夫兄弟「一見面就狂眨眼」逼瘋她　茶妹不忍了

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

一心想幫兒買房！大武警攜手金融機構機　連續成功阻詐2起

北京醫院大火增至29死！院長等12人已被公安拘留

藍白合計大於綠　蜀吳是否聯手抗魏是政壇大戲

感染沒藥醫！恐致子宮頸癌　專家推「1招」防7成高危險型HPV

台東環保局綠島海洋保育系列活動　110人淨灘下海清出400kg垃圾

黃捷校園演講歪成「拜文昌」　學生狂掏講義討簽名：差這科上台大

美國特斯拉Model 3／Y「單月連2降」！最高-9.1萬、台網友喊跟進

顏清標遭爆住院20天！顏莉敏回應了：家父最近操煩的事比較多

方文琳被警察追捕！　不慎慘摔「手臂反折」掛傷4天

批郭台銘起手式太老派「不符期待」　游盈隆：期盼「新的侯友宜」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

「一大條颮線」凌晨接近超嚇人　閃過台灣原因曝

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式自衛」

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出苦主

更多熱門

相關新聞

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

政府近年積極推廣漁電共生，但卻衍生漁民權益受損、破壞生態棲地等爭議，甚至吸引業者前仆後繼搶食龐大光電利益，衍生黑金問題。立委洪申翰、郭國文今（19日）召開記者會，要求中央訂定清楚管理原則並加強納管，農委會副主委陳添壽表示，將加強稽核養殖事實，避免「假養殖，真種電」。

大考中心主任遲未出爐　教長說出原因：學期中人才難覓

大考中心主任遲未出爐　教長說出原因：學期中人才難覓

「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

玫瑰少年葉永鋕過世23年　潘文忠走訪高樹國中「男廁外掛玫瑰標誌」

玫瑰少年葉永鋕過世23年　潘文忠走訪高樹國中「男廁外掛玫瑰標誌」

「土豆=馬鈴薯」惹議　王鴻薇揭「這事」轟：教長任意製造文字獄

「土豆=馬鈴薯」惹議　王鴻薇揭「這事」轟：教長任意製造文字獄

關鍵字：

潘文忠特教法全教總心評專任立法院

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

下載APP「霜淇淋免費吃」

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面