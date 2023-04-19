大考中心主任出懸缺！教長說出原因：學期中人才難覓

▲教育部長潘文忠指出，因目前為學期中，比較不容易找到接替大考中心主任人選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

攸關數十萬考生的大考中心前主任周兆民，已在4月6日卸任歸建義守大學，但新的主任至今仍未出爐，和以往舊主任卸任前就選出新主任有所落差，外界擔憂是否會和體育署長一樣懸缺達一年半，潘文忠今（19日）指出，因為周兆民卸任時間為學期中，此時比較不容易找到接替人才，但大考中心董事會已經積極覓才中，人選不會像體育署長一樣拖這麼長時間。

周兆民已在4月6日卸任歸建義守大學，目前由副主任黃璀娟暫代，主任懸缺至今快2周，和以往舊主任卸任前，董事會就會選出新主任的慣例不一樣，外傳是近年來大考中心經常出包遭外界批評有關，最常遭詬病是學測或指考的考科難易度變化太大，還有前年指考時，測試員把指考成績提前外流，讓653人先查到。

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由於大考中心主任職位，容易成為攻擊箭靶，外界也擔憂，是否因此可能重演過去體育署長人選找不到人，導致由教育部次長林騰蛟代理署長長達一年半狀況重演。

立法院教文委員會今針對特殊教育法（特教法）草案進行逐條審查，教育部長潘文忠今早接受媒體聯訪時表示，大考中心是行政法人，主任人選由大考中心董事長覓才提名，經董事會討論決定，這次大考中心主任周兆民是在學期中屆滿歸建學校，人才尋覓比較不容易。

不過，潘文忠認為，目前大考中心董事長正在積極覓才，因為學期中緣故，要考量相關人選在後續的作業時間，讓適合人才在學期告一段段落等考量後，再且經過董事會通過後就會出爐，適合人選不會花太長時間，因為和體育署長資格任用不太相同。