學測作文「偷情玉蘭花」ChatGPT都懂　網驚呼：不用問國文老師了

▲學測作文「偷情玉蘭花」爆紅，連日討論熱度不減。（圖／翻攝自Facebook／新注音新聞#祥平君）※點圖放大

記者楊惠琪／台北報導

連日引發討論的學測作文題目「花草樹木的氣味記憶」，一名考生以「偷情的玉蘭花」為題，描述父親外遇出軌，被大考中心選為佳作範文，文章描寫生動、文藻華麗，許多網友大讚媲美言情作家，連閱卷老師也說寓意、層次豐富。還有網友請教AI聊天機器人ChatGPT能否讀懂這篇作文，看完ChatGPT解析後，驚呼：「看來以後再也不用去問國文老師了」。

有網友日前在Dcard上以「有人認識這位外遇被小孩寫在學測作文的爸爸嗎」為題發表文章，指出該篇作文還好死不死被大考中心選出佳作，把父親出軌公諸於世。

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連日討論劇情超展開，臉書粉專「新注音新聞#祥平君」還問了ChatGPT能否讀懂「外遇玉蘭花的學測作文」，沒想到對文章剖析到位，讓他驚呼以後不用問國文老師了。

ChatGPT開頭就一針見血指出，此篇作文描述了一個童年回憶，其中玉蘭花扮演了一個象徵性的角色。在文章中，玉蘭花不僅代表一位不尋常的女人，還象徵著童年回憶、家庭關係的複雜性和性慾的覺醒。





▲網友請ChatGPT分析此文，沒想到解析精闢。（圖／翻攝自Facebook／新注音新聞#祥平君）

ChatGPT分析，玉蘭花被用來形容在副駕駛座上的那位異國女人，作者將她與玉蘭花的香氣相提並論，形容她的氣息為「很輕很柔，令人著迷」。玉蘭花這個代號，反映了這位女人的吸引力和神秘感。

ChatGPT接著指出，玉蘭花在文章中也象徵著童年回憶的黑暗面。因為作者提到，玉蘭花「妖媚地縈繞著我的童年」，表達了對這段回憶的掙扎和想要逃避的心情。這段經歷使作者對玉蘭花產生了反感，並希望能用百葉窗阻止自己目睹這些回憶，甚至與玉蘭花失去嗅覺聯繫。

ChatGPT進一步剖析，作者提到「偷情的玉蘭花，串起我的情慾」，暗示了這位異國女人可能與父親有某種不道德的關係。此外，母親在美語補習班櫃臺放著一串已發黑的玉蘭花，暗示家庭關係變化和對母親的擔憂，作者將這些回憶與玉蘭花聯繫在一起，表現出對這段童年經歷的反感和不安。