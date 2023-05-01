勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

▲全教總召開記者會。抗議五一勞動節差別式放假（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今天是5月1日勞動節，但僅有適用勞基法的勞工可放假一天，軍公教人員仍須上班，「差別式放假」導致許多勞工父母放假還得接送小孩上下學，或今天仍須上班的家長，因私立幼兒園或安親班放假，得請假照顧小孩。全國教師公會總聯合會今舉行記者會呼籲政府，明訂勞動節為國定假日，全國放假一天，並從明年開始實施。

全教總今舉行「五一勞動節，全民應放假」記者會，包括立委王鴻薇、劉建國、賴香伶、邱顯智等人參加。

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全教總理事長侯俊良指出，五一勞動節全民放假，只要透過修改「紀念日及節日實施辦法」即可完成，但內政部長林右昌上任後，卻以各種藉口搪塞推托，批評政府是所有公教人員的雇主，卻在勞動節這一天，讓受雇者上班，是政府角色的大荒謬。

立委王鴻薇表示，政府是最大的勞務採購者，內部有約聘僱、委外單位，但因公家機關不放假，這些受雇者也只能犧牲假期，政府維護勞工只做了半套。立委劉建國也說，五一勞動節學校老師不能放假，補習班老師卻放假，一國好幾制，要求內政部盡快研議，讓全國統一放假。

全國教育產業總公會今也發布新聞稿指出，五一勞動節的差別式放假，變相懲罰了許多受僱者，更出現「一家兩制」現象，勞工父母休假，但子女要上班，或軍公教父母要上班，子女安親班休假，放假美意盡失，徒增民眾困擾。全教產呼籲立委推動修法，讓勞動節可以全國放假一天。

全國私校工會也在臉書粉專貼文，今天五一勞動節，全國1.2萬私校編制內職員要照常上班，因為被政府莫名其妙排除適用勞基法。