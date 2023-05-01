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新北推秘境石碇桐花步道　五月雪現蹤賞桐景點公開

▲新北桐花季來臨 五月雪現蹤石碇桐花步道。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北桐花季來臨，五月雪現蹤石碇桐花步道。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度桐花季節來臨，油桐樹的開花時節大多落於4月下旬到5月上旬，花期最多可以到3周，桐花花色白潔。新北市政府景觀處歡迎市民朋友，於閒暇時光造訪石碇桐花步道，規劃一場浪漫愜意的石碇桐花小旅行。

景觀處表示，油桐樹的開花時節大多落於4月下旬到5月上旬，視不同地區的氣候跟地形而略有不同，花期最多可以到3周，桐花花色白潔、清新淡雅，花瓣落下的姿態又被稱為五月雪，非常美麗，桐花散發出淡淡清香，給人視覺及嗅覺的雙重享受。

▲新北桐花季來臨 五月雪現蹤石碇桐花步道。（圖／新北市景觀處提供）

▲桐花季節來臨，推薦造訪石碇桐花步道。

如果想欣賞桐花，感受自然的美好，可以到石碇區格頭里的桐花步道走走，位置臨近明緣小棧、土地公廟，在北宜公路與47-1線9公里叉路口附近，桐花步道長度約435公尺左右，兩旁遍布茶園，同時可欣賞一片綠意的梯田景觀，另外也推薦到石碇千島湖欣賞湖光山色，或順遊到周邊的石碇老街購買當地伴手禮、吃古早味美食。

景觀處長林俊德提醒，石碇步道為山區景點，考量健行安全，建議於天氣較為穩定時前往賞桐，此外，喜歡賞花的市民朋友們，可以搜尋FB的「賞花快報」臉書粉專點讚並追蹤，就可以即時獲得更多新北市的景觀花況。

▲新北桐花季來臨 五月雪現蹤石碇桐花步道。（圖／新北市景觀處提供）

▲桐花花色白潔、清新淡雅。

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