淡水高樓住宅演練再進化　新北消防強化住戶救災觀念

▲淡水高樓住宅演練再進化，新北消防強化住戶救災觀念念。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區人口逐年增加，住宅型態由以往低樓層之透天厝、5層樓公寓轉變為高樓層之社區大樓，如不慎發生火災，火勢恐迅速蔓延，加上各樓層住戶人數眾多，短時間內不易疏散。對此，新北市消防局第三大隊5月30日針對淡水區海洋都心社區展開消防演練。

新北市第三消防大隊表示，若是高樓層的社區大樓發生火警，除第一時間難以掌握正確逃生人數外，更容易造成人員傷亡，因此只要是社區相關人員，都應該熟悉災害發生時，初期消防設備如何使用、疏散動線、如何通報消防單位以及社區內制定的各項分工，這些初期災害發生的應變能力，更顯得格外重要。

這次演練分為兩階段進行，第一階段為「場所的自衛消防編組演練」，第二階段為「消防人員與場所之交接演練」，模擬場所3樓管理室內部電器線路溫度異常急劇增高，導致電線短路起火進而引起火災，消防隊抵達現場後，立即成立救災指揮站並執行任務分工，其中包含人命搜救、滅火搶救及通風排煙等搶救戰術，以求快速撲滅火勢，演練順利完成。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，希望透過平時的演練，來加強消防人員的火場搜救能力，也冀望藉由實地演練的方式，訓練社區人員（包含住戶）自衛消防編組的應變能力，將災害損失程度降至最低，平時有任何問題就致電鄰近消防分隊諮詢，畢竟，遇到災害時的臨機應變能力就要從平時一點一滴的累積才會有效果。