五股守讓堂「焦桐等名家駐館」　心靈味蕾品嚐文學料理

▲五股守讓堂「飲食文學作家駐館」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

吃美食也能很文藝！五股守讓堂「慢讀．慢食」閱讀飲食系列活動為了讓大家可以從字裡行間感受美饌佳餚，特別邀請飲食文學作家駐館，帶大家用心靈味蕾品嚐「文學料理」，從7日起至11月18日止，包括「飲食文學教父」焦桐、老派少女作家洪愛珠、生活飲食作家韓良憶、以及庶民小吃作家陳淑華等飲食名家將駐館，享受視覺與味覺的感官饗宴。

新北市立圖書館王錦華館長表示，現代人喜歡享受美食，甚至喜歡拍攝食物的美照與朋友分享，料理美食在文學家的創作中亦不曾缺席，作家筆下一道道的佳餚，除了食物的色香味，字裡行間更可以感受文字與飲食間的情感和故事，讓美食更引人入勝。

為了讓民眾可以用不同的方式品嘗美味，同時認識文學，五股守讓堂特從5月份開始推出「文學家駐館活動」，首波特別邀請焦桐、洪愛珠、韓良憶、以及陳淑華四位飲食散文名家，每月2次駐館開講，除了分享作家飲食私房書，同時搭配「慢讀．慢食」講堂與「美好『食』光」主題書展，帶領民眾從閱讀中探尋作家筆下的飲食美學。

在飲食文學書的字裡行間，更能咀嚼到無窮盡的美味，五股守讓堂「文學家駐館活動」5月7日起至11月18日止，四位飲食散文名家與大家進行一場與美味邂逅的文學饗宴。首位駐館文學家焦桐昨（5月30日）特別帶來他最新的飲食散文《慢食天下》與大家分享。

焦桐說，《慢食天下》是他寫給食物的情書，近年來，致力飲食哲學、飲食美學的他，除了和大家分享國內外好吃的私房餐廳及佳餚，接下來將以「粥」、「豆腐」等市井小食，帶大家認識美食的典故由來，進一步領略美食背後的人文發展和時空變遷，用文學的角度帶大家進入美食的世界。

洪愛珠以「一個新北女子的飲食與購物筆記」為主題，從廚房小物到人間菜場與大家分享家族記憶。韓良憶將帶大家「從家常便飯認識自己」，分享日常走路、買菜、一日三餐，從飲食中認識自己的身心靈。長年致力臺灣常民生活器物與飲食文化考據的陳淑華則帶來「從我家的餐桌，到島嶼的餐桌：《灶邊煮語》的田野分享」，追索餐桌上的小吃美味故事。

新北市立圖書館表示，活動免費，即日起開放報名，參加就有機會獲得紀念小禮，還能集點換限量好禮，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。