藍選民5成1挺侯友宜　郭台銘40歲以下支持度成優勢

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024總統徵召人選未定，鴻海創辦人郭台銘日前一句「期待5月17日出線的是我」，再度引來各界關注。根據最新民調數據顯示，郭台銘與藍營檯面上另一可能人選、新北市長侯友宜皆獲3成2選民支持，而在國民黨支持者中，侯友宜支持度最高，達5成1。

根據《聯合報》調查，侯友宜與郭台銘兩人分別都拿下3成2的選民支持出線，至於若國民黨整合成功，2成6支持侯郭配，略低於郭侯配的2成7。進一步交叉分析發現，郭台銘在40歲以下選民有超過4成的支持度；侯友宜則在50歲以上選民較受青睞。

而在藍營選民中，《聯合報》民調指出，5成1支持侯友宜出馬，郭台銘則拿3成3，而若兩人搭配參選，有4成支持侯郭配，3成3支持郭侯配。

針對何時公布徵召人選，是否有如郭台銘所說的5月17日，國民黨立院黨團曾銘宗曾表示，徵召時間在5月20日左右，而5月17日剛好是星期三、國民黨中常會的時間，因此可能性非常非常的高，不過現在還不能下定論。

執掌兵符的國民黨主席朱立倫說，最後不是提名一個人，而是要提名一個最強戰隊，大家團結合作在一起，郭董也好、侯市長也好，每一位都強調團結合作，且不單是藍軍合作，也要團結民眾黨，每一位都團結，團結全台灣的朋友。

對此，郭台銘則回應，自己與侯友宜的組合「無懈可擊」，如果侯友宜獲得提名，「我會輔佐他」，而「不管提名我或提名他，我們都會是堅強的團隊。」

《聯合報》民調於4月23日至26日進行，成功訪問了1143位成年民眾，另有431人拒訪；在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。