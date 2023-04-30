郭台銘盼5／17「徵召我」　朱立倫：不是提名一人、是提最強戰隊

▲朱立倫赴朱雲漢院士追思會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名目前處於鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選1」局面，然而徵召標準與徵召日程全由黨主席朱立倫執掌兵符。朱今（30）日被問到此事，表示會在5月適當的時候，提出主要候選人，且最後不是提名一個人，最重要團結努力推出最強戰隊。

對於國民黨的徵召日程與徵召標準，郭台銘昨天在座談會表示，希望5月17日出線的是他。但立委蔡正元卻說，郭台銘民調至少要贏侯友宜5％到8％才能出線。對於各界眾說紛紜，朱立倫今天出席「朱雲漢院士追思會」會前接受媒體聯訪時表示，國民黨會在5月適當的時候，提出主要的候選人，讓主要候選人準備好，適當時機就會提出來。

朱立倫特別強調，最後不是提名一個人，而是要提名一個最強戰隊，大家團結合作在一起，郭董也好、侯市長也好，每一位都強調團結合作，且不單是藍軍合作，也要團結民眾黨，每一位都團結，團結全台灣的朋友。

至於蔡正元的說法，朱立倫則冷回「每一位都有高見」。朱並重申，最重要大家能夠團結努力最後推出最強戰隊；尤其很明確一句話，大家守衛中華民國、捍衛中華民國，讓民眾過和平安定繁榮的好日子。