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英王加冕「哈利快閃英國」！　2小時內飛回美國替兒子慶生

▲▼查爾斯三世,哈利王子,梅根,亞契。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子預計在加冕典禮結束會就會立即返回美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世的加冕儀式即將於5月6日登場，有消息傳出，次子哈利王子會獨自出席典禮，並在儀式結束的2個小時內離開英國境內，返回美國替兒子亞契王子（Archie）慶生。外媒也報導，曾經在阿富汗服役的哈利王子將不被允許穿上軍服，不過他將配戴勳章。

根據《太陽報》報導，與英國王室關係緊張的哈利王子是否會出席父親查爾斯三世的加冕典禮一直是全球關注的焦點，日前也傳出，他與王室已經進行接觸並表示自己會前往英國參加典禮，而妻子梅根與2個孩子則會留在美國。據悉，查爾斯三世感到「很欣慰」。

▲▼ 英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲哈利王子將單獨出席加冕典禮。（圖／路透）

由於安全考量，至今仍未公布哈利王子的確切行程，不過據信，他5日便會搭機抵達英國，並且住在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），或是和其他王室成員一同待在白金漢宮。事實上，浮若閣摩爾別墅原本是哈利王子與梅根在英國唯一駐所，不過先前已被查爾斯三世收回。

內部消息人士透露，哈利王子此行將在24小時內快閃英國，也就是說，他只會參加加冕典禮，然後隨即離開。據悉，查爾斯三世的加冕儀式會在5月6日上午11時至下午1時舉行，而哈利王子有可能在當天下午3時前就搭機離開。他將花費10個小時，飛行5000英里，並在美西時間傍晚降落，替亞契王子慶祝4歲生日。

哈利王子此行最擔憂的問題勢必就是維安，他先前因為不滿自己辭去高級王室成員職位後，英國內政部取消對他們一家返英時的全天候維安管制，因而起訴內政部，官司纏訟至今，仍未有結論，不過由於他訪英時會與王室成員一同行動，因此預計能得到全方面的安全保護。

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關鍵字：

英國王室哈利王子梅根查爾斯三世

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