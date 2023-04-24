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英王加冕典禮　哈利王子傳將「坐在威廉後面10排」：看完秒退場

▲▼哈利受訪時指出：「我想要的是一個家庭…」、「我想要回自己的父親。我想要回自己的哥哥。」（圖／路透）

▲哈利王子因為與妻子梅根拍攝紀錄片影集與出版自傳回憶錄，和家人關係鬧僵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國國王查爾斯三世加冕典禮將於5月6日舉行，次子哈利王子將獨自出席，妻子梅根則與孩子留在加州。外界關注的還有哈利王子在典禮上的座位，王室內部人士透露，哈利被安排在胞兄威廉王儲等高級王室成員後面10排的位置，並可能倉促退場。對比已故英國女王國葬儀式，當時哈利夫婦被安排在第2排。

▲▼英國女王國葬，哈利梅根坐在第二排。（圖／路透）

▲英國女王國葬儀式上，哈利、梅根被安排在第2排位置，正好在查爾斯和卡蜜拉後方。（圖／路透）

根據英國「每日郵報」引述一名王室內部人士說法，在查爾斯國王的加冕典禮上，哈利王子將坐在比王室其他高級成員更靠後10排的位置。前英國王室侍從、已故黛安娜王妃的管家保雷爾（Paul Burrell）表示，哈利王子5月返英期間可能沒有太多時間與父親查爾斯或哥哥威廉深入交談，雖然位置安排表面上看來是受到冷落，但如果哈利想要迅速退場，後排座位可能比較有利。

哈利王子今年稍早出版了令人震撼的回憶錄《Spare》，內容大聊自己從軍殺人、吸毒、第一次性行為等經歷，還直言不諱寫到母親黛妃之死、懇求父親不要娶現任王后卡蜜拉，甚至和威廉的競爭與矛盾。保雷爾說，回憶錄出版後哈利「沒有機會」與父兄和解，「他不想花太多時間和他們待在一起。恐怕短期內看不到和好的可能──我想他會受到國王夫婦非常冷淡的接待。」

保雷爾補充，他認為哈利王子不會在英國逗留太久，部分人還猜測他可能會在24小時之內進出英國，「他（哈利）是來跨出第一步的，他來是因為他父親希望他出現在那裡。」保雷爾認為，查爾斯會很高興他的兩個兒子都能出席他的加冕儀式。此前，薩塞克斯公爵夫婦發言人駁斥了有關梅根因為被查爾斯拒絕才無法參加典禮的「假消息」。

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