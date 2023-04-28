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法國「神鬼先知」曝：查爾斯將提前退位！　接班人竟不是威廉

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世將在5月6日舉辦加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在16世紀留下數千個預言，其中一則精準預測英國女王伊莉莎白二世的死亡年份，而英國一名作家分析諾斯特拉達穆斯的預言指出，國王查爾斯三世可能會提早退位，且繼承人可能不是現在的第一順位威廉王子。

根據《鏡報》報導，英國作家瑞汀（Mario Reading）在2005年撰寫《諾斯特拉達穆斯：完整未來預言》（Nostradamus: Complete Prophecies for the Future）一書，解讀諾斯特拉達穆斯所留下的預言。他在初版中指出，女王很可能會跳過查爾斯，直接傳位給威廉王子；但在一年後的修訂版中，他重新解讀了預言表示，「查爾斯會提早退位，但繼承人可能會是哈利王子，他會登基成國王亨利九世。」

▲▼威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

▲威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

瑞汀表示，諾斯特拉達穆斯料中今年74歲的查爾斯將繼承王位，「但他和威爾斯王妃黛安娜離婚後，有一定比例的英國人對他仍抱有怨恨。」這代表著查爾斯在王位上待不久，很有可能很快就宣布退位，由一個「從沒想過當國王的人」繼承。

瑞汀說，根據預言他也無法解釋為何是由哈利繼承王位，「這是否意味著原本會繼承父親王位的威廉王子已經不在了？」此外，諾斯特拉達穆斯還預測，大部分大英國協成員會在查爾斯在位期間脫離君主制。

查爾斯三世加冕典禮將於5月6日舉行，而哈利夫婦與王室的紛爭仍在，因此將由哈利獨自出席，妻子梅根則與孩子留在加州。

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