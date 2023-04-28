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張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒26日在首航洛杉磯活動開砲，左打「桃園機場第三航廈建設太慢」，右打「第三航廈分配不該一聯盟一航廈」，桃園機場公司今(28日)再度回應，指第三航廈適逢國內工程推案量擴大、營造市場缺工、缺料等困境，經克服困難，已在110年動工，預計115年全面完工；航廈分配以轉機需求規劃。

針對張國煒批評桃園機場第三航廈分配方式及機場建設太慢，桃園機場公司今再度回應指出，鑒於近年新冠肺炎疫情對於整體航空產業產生巨大改變，在疫後國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，以及桃園機場轉機旅客量，國籍航空佔比已達9成，機場公司現正針對航廈安排規劃進行全盤檢討。

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桃機公司強調，桃園機場第三航廈為國家斥資近千億重大公共工程建設，攸關國家整體競爭力，針對第三航廈營運安排，已針對機場運量、旅客特性、航線航網等因素，公平地與各國籍航空公司研商，期兼顧旅客權益與便利性，及國籍航空與桃園機場營運效益及未來發展。目前以「國籍航空優先並依航線分配」方案進行第三航廈營運分配規劃。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

第三航廈未來以國籍航空優先進駐及航線分配，桃機說明，針對有轉機接飛需求相關航線，集中於同一航廈，力求縮短旅客步行動線，提升航廈運轉效率，同時就第三航廈營運區域與相對應費率研擬定價，後續將再與各國籍航空業者整體溝通。

桃機指出，航廈營運分配所涉層面多元，須將運量、旅客特性、機場發展目標、國家政策等納入考量，每個機場亦需考慮自己的發展目標及特性，有採以聯盟分配方式，也有以航線分配之方式，國際間如法國戴高樂、馬來西亞吉隆坡等機場即採後者。機場公司綜合考量整體營運效益，與國籍業者共同將國際航空市場做大，達成桃園機場成為東亞樞紐機場目標。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

至於張國煒批評機場建設太慢，桃機公司表示，桃園機場第三航廈係近年交通建設上最大的國家重大建設，其規模龐鉅、涉及專業眾多、界面複雜，其建築設計亦藉由國際競圖評選作業形塑國門意象。自機場公司積極執行以來，適逢國內工程推案量持續擴大、營造業市場出現缺工、缺料狀況。

桃機強調，經機場公司克服困難，主體航廈工程已於110年動工，並持續積極趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，全部於115年完工。

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