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張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

▲張國瑋秀星宇航空頭等艙行李箱造型盥洗包。（圖／記者張佩芬攝）

▲星宇航空董事長張國瑋親駕洛杉磯首航航班。（圖／記者張佩芬攝）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒前日(26日)親駕首航洛杉磯航班，砲轟各國推積極推動觀光，台灣政府卻不太重視，嚴重落後新加坡。觀光局今(28日)則發出千字文反擊，強調政府重視觀光，擘劃中長期觀光發展藍圖，透過紓困振興維繫觀光產業生計並協助轉型，並推動國際宣傳，還邀網紅搭星宇洛杉磯航班。

張國煒日前受訪指出，世界各國都在積極推動觀光產業，反觀台灣政府卻不太重視觀光產業、航空產業，認為是圖利業者，這想法是錯的；更稱台灣國內觀光發展進度就是慢，「除了台積電還有什麼？還有可能隨時會走。」

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觀光局今則發出千字文反擊，強調政府重視觀光，為打造更具競爭力台灣觀光發展，規劃國家整體中長期台灣觀光發展藍圖，因應觀光局改制觀光署，邀產官學研界召開數十場座談會及「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」凝聚共識，透過「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」積極落實「Taiwan Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」所研擬之指導方針為目標，以奠基觀光立國、觀光主流化之基礎。

此外，疫情期間觀光產業面臨寒冬，觀光局也細數對觀光業協助，指出因應疫情衝擊，透過防疫、紓困、振興維繫觀光產業生計，協助產業救急與轉型，創造近480億元觀光效益。隨著國內疫情緩和，規劃「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」、「發行國旅券」、「特色團體旅遊」、「悠遊國旅補助」等振興作為，同時辦理「疫後觀光轉型論壇」，研擬疫後「新常態旅遊行動方案」，活絡產業提振觀光市場。

觀光局強調，疫情期間，觀光局在觀光建設及推動從未停歇，透過挹注特別預算整備觀光前瞻基礎建設，以打造國際魅力景區，並補助地方政府建置觀光產業，亦積極推廣生態、文化、美食、樂活等多元主題旅遊，整合17個觀光圈、推展4大主題旅遊、舉辦台灣燈會、台灣仲夏旅遊節、台灣自行車旅遊節、台灣好湯等觀光活動，及優化產業經營能力及培養專業職能、加強數位科技應用等措施，打造多元國旅特色。

國境解封，觀光局也列舉在全球各市場宣傳推廣活動，更點名「為爭取北美客源，還力邀洛杉磯3位人氣網紅搭乘星宇航空首航台北」，鎖定網美熱搜、時尚、美食、潛水旅遊等疫後新玩法，體驗具代表性的景點。

▲▼張國煒執飛。（圖／翻攝IG／samchui）

▲張國煒執飛洛杉磯首航航班，觀光局曝邀請網紅搭乘該班機宣傳。（圖／翻攝IG／samchui）

觀光局表示，已全面啟動國際宣傳，邀請國際媒體及業者來台考察最新旅遊景點、辦理導領人員旅遊接待指引整備訓練，並於各目標市場擴大舉辦台灣觀光系列宣傳活動，推促銷積極攬客。為維持台灣在國際市場的溫度，視各目標市場解封情況辦理實體及線上活動、雙邊交流、修訂獎助措施及發布米其林指南，讓台灣成為疫後國際旅客探索首選。

觀光局強調，今年1月到3月每月來台旅客人次均較上月增長，如1月25.4萬，2月36.9萬，3月初估達46萬人次，累計第1季來台旅客約達106萬9,176人次，來台國際旅客第一百萬人次業於3月25日達成，而4月24日已迎來150萬入境旅客，4月有望突破單月50萬人次，顯見入境市場已穩步恢復。112年度觀光局已擬妥400項國際行銷計畫，並獲行政院支持特別預算推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將於5月1日加大力道，目標希望今年達到國際旅客來臺600萬人次目標。

針對張國煒稱政府不重視觀光，觀光局表示，感謝業者提醒，督促中央及地方政府重視觀光發展，交通部觀光局一直重視觀光產業的建言，國境開放之際，政府將與業者持續站在同一陣線力拼台灣觀光發展。

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