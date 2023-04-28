張國煒轟「一航廈一聯盟」！交長：已說不會　「他是不是忘記了」

▲張國煒執飛洛杉磯首航班機。（圖／翻攝IG／samchui）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空前(26日)天首航洛杉磯，星宇董事長張國煒親自執飛，更開砲桃機第三航廈分配不該採「一航廈一聯盟」方式，更稱航空公司搶航廈只在台灣看過，「好好笑」。對此，交通部長王國材表示，張國煒曾到交通部找他，他已說明過會採航線轉乘方便來規劃而非聯盟，「他是不是忘記了，會再提醒他」。

斥資1300多億元桃園機場第三航廈拚2025年啟用，桃機2018年曾規劃依3個國際航空聯盟做分配，相同聯盟航空公司分配在同航廈，由華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進駐第三航廈；長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司分配第二航廈；「寰宇一家」航空公司和廉航則分配在第一航廈。

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不過各國籍航空公司都想進入最新的第三航廈，也掀起角力戰，讓桃機擺不平，桃機去年朝向改以航線運轉考量分配，不過引起旅客轉機不便爭論，華航企業工會更曾赴機場抗議，如今還傳出星宇航空董事長張國煒曾為此事曾找上交通部長。

星宇航空董事長張國煒26日親自執飛在台北-洛杉磯航線首航航班，在機上接受媒體訪問時開砲，點名桃園國際機場建設慢，新加坡都已經蓋到第五航廈，台灣才要推第三航廈，更砲轟第三航廈分配問題，認為不該採「一聯盟一航廈」方式，更稱航空公司搶航廈只在台灣看過，「好好笑」。

▲星宇航空董事長張國煒親駕飛機赴美。（圖／記者張佩芬攝）

交通部長王國材今(28日)出席公開場合受訪時表示，桃園機場第三航廈預計115年完工，一、二、三航廈是按照對台灣空運市場所做準備；事實上張國煒曾經來交通部找他，他已經跟張國煒說過不會用一航廈一聯盟方式，張國煒是不是已經忘記了。

王國材強調，現在還是按照航線轉運來規劃，東北亞、東南亞轉機到美國或歐洲是台灣主要爭取對象，現在用航線轉乘方便來規劃第三航廈分配，這部分都跟張國煒談過了，「他是不是忘記了，我會再提醒他」。