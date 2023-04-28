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張國煒轟航廈分配讓交長動怒？王國材：他常愛講話「我沒很生氣」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒開砲桃機第三航廈分配不該採「一航廈一聯盟」，更稱航空公司搶航廈只在台灣看過，「好好笑」。交通部長王國材上午表示，他曾對張國煒說明過會採航線轉機規劃而非聯盟，「他是不是忘記了」。王國材下午被媒體問及是否動怒，他笑稱，「我沒有很生氣，張董常常很愛講話，我不太在意。」

張國煒26日親自執飛在台北-洛杉磯航線首航航班，在機上接受媒體訪問時開砲，點名桃園國際機場建設慢，新加坡都已蓋到第五航廈，台灣才要推第三航廈，更砲轟第三航廈分配不該採「一聯盟一航廈」方式，更稱航空公司搶航廈只在台灣看過，「好好笑」。

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交通部長王國材今上午被媒體問及此事回應，張國煒曾到交通部找他，他已說明過會採航線轉乘方便來規劃而非聯盟，「張國煒是不是忘記了，會再提醒他」。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲各航空公司搶進駐桃園機場第三航廈。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

王國材下午出席交通部道路交通安全記者會時再被媒體問及上午是否動怒？王國材先說「沒有」，隨後解釋指出，桃園機場航廈建設有一個整體計畫，除已有第一、二航廈外，再建第三航廈，預計115年完工，從明年底先啟用北廊廳，後年114年啟用第三航廈航廈本身，115年第三航廈全部開放，也就是明年就開始可以停機，可以分散一、二航廈壅塞，整個航廈建設配合機場計畫進行，第三航廈完工後，每年旅客量容量可達8200萬，可符合需求。

王國材說，過去確實有航空公司希望一聯盟一航廈，但桃機從桃園機場容量最大化基準來規劃，主要考量為桃機轉機，目前到桃機轉機運量占6%，未來希望可以到15%，北美到桃機後可轉桃機區域航線到東南亞或日本，航廈分配考量就是以轉機量最大來規劃，國內3家航空公司有飛北美、東南亞、東北亞，可以進駐第三航廈，讓第三航廈轉機最方便，全世界航空公司覺得有利轉機，三航廈8200萬容量比現在多非常多，目前是用這樣方式來規劃，並非一聯盟一航廈。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

至於上午是否有動怒，王國材說，張國煒董事長曾來找過他，他已經表明規劃方向，但張董好像又想起一聯盟一航廈，因此再提醒他。王國材更笑稱，「我沒有很生氣，他常常很愛講話，我不太在意。」

王國材也強調，未來第三航廈將以國籍航空為主，桃園機場公司都在跟航空公司各別討論，朝轉機轉運量最大來規劃，溝通還算順利；國籍航空有飛北美，另有飛日本東南亞，讓這些全部在那邊，有可能三家國籍航空都進駐第三航廈，會讓全世界乘客覺得桃機第三航廈轉運很方便，利用桃機轉機，用這方式來規劃第三航廈使用。

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