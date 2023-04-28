張國煒開砲「台觀光落後新加坡」　王國材：他沒看到大家努力成果

▲星宇航空董事長張國煒親駕飛機赴美。（圖／記者張佩芬攝）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒前日親駕首航洛杉磯航班，機上受訪砲轟各國推積極推動觀光，台灣政府卻不太重視，嚴重落後新加坡，台灣除台積電外，還有什麼？交通部長王國材今（28日）則表示，或許張國煒董事長沒有看到大家努力成果，這部分會再跟他說明。

張國煒26日親駕星宇航空首航美國洛杉磯航班時，在機上受訪開砲，指世界各國都在積極推動觀光產業，反觀台灣政府卻不太重視觀光產業、航空產業，認為是圖利業者，這想法是錯的；以新加坡為例，樟宜機場第五航廈都已經要完工了，台灣桃園機場第三航廈卻還沒蓋好。

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張國煒更指出，台灣國內觀光發展進度就是慢，「除了台積電還有什麼？還有可能隨時會走。」

對此，交通部長王國材今日出席公開場合受訪時表示，桃園機場第三航廈115年完工，桃機第一、二、三航廈是按照台灣空運市場做準備；觀光疫情期間的確比較不好，這段時間國旅復甦，觀光業自立自強，有相當多努力，觀光業士氣都很高，今年國際旅客來台目標600萬人次，明年要達到1200萬人次，現在都在持續進行當中。

王國材說，或許張國煒董事長沒有看到大家努力成果，「這部分會再跟他說明。」