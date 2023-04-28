張國煒開轟「台灣觀光落後新加坡」　王國材：完全不輸還贏滿多的

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒砲轟各國積極推觀光，台灣政府卻不太重視，嚴重落後新加坡。交通部長王國材今（28日）下午受訪時表示，國際旅客來台目前已破150萬，今年600萬目標可達成，政府和民間努力張國煒可能沒看到，會提醒張國煒看一下大家的努力，台灣觀光資源完全不輸新加坡，還贏滿多的。

張國煒日前受訪指世界各國都在積極推動觀光產業，反觀台灣政府卻不太重視觀光產業、航空產業，認為是圖利業者，這想法是錯的；以新加坡為例，樟宜機場第五航廈都已經要完工了，台灣桃園機場第三航廈卻還沒蓋好。張更指出，台灣國內觀光發展進度就是慢，「除了台積電還有什麼？還有可能隨時會走。」

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王國材今下午出席交通安全記者會受訪表示，台灣觀光過去3年受疫情影響，全世界都在輔導觀光業度過難關，台灣也有各種紓困振興辦法，這3年期間，國內觀光業也很爭氣，提出好的遊程服務。

王國材說，最近他到南部和中部辦觀光座談會，業者士氣都很高昂，今年迄今來台國際旅客已有150萬人次，今年目標600萬，大家覺得可以達成，政府努力和民間努力，「他(張國煒)可能沒有看到，會再提醒他看一下大家的努力。」

被媒體問及台灣觀光是否輸新加坡，王國材指出，新加坡是一個城市國家，觀光資源有限，台灣好山好水，觀光資源比新加坡好很多，不但完全不輸，還贏滿多的，台灣當然會更加努力跟世界各國衝刺國際觀光，還是要繼續努力，做的可能還不夠，但是台灣觀光潛力加上大家一起努力，完全不會輸，絕對是贏過新加坡。