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國際級音樂家來台演出　4／15新竹市文化局演藝廳鉅獻

▲指揮殷巴爾(Eliahu Inbal)資料照。（圖／新竹市政府提供）

▲指揮殷巴爾(Eliahu Inbal)資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

臺北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra，以下簡稱TSO）2023年大師系列《殷巴爾與齊柏絲坦》，將於本周六（15日）晚間7時30分於新竹市文化局演藝廳演出。文化局指出，TSO大師系列為年度鉅獻，自2019年起連續第5年邀請桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal），今年更邀請到睽違3年訪台的當代鋼琴名家莉莉亞．齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）同台共演，古典樂迷們千萬別錯過！

文化局長錢康明表示，音樂是陶冶生活的養分，此次在新竹市文化局演藝廳就可以欣賞到國際級的音樂家演出，絕對讓新竹市樂迷們大呼過癮。

文化局表示，殷巴爾（Eliahu Inbal）為當代詮釋馬勒、蕭斯塔科維契及布魯克納最聞名的指揮家之一，在2019年起擔任TSO首席指揮期間，逐場帶領樂團完成馬勒全套交響曲，每一場都獲得熱烈迴響，從2023年起以桂冠指揮身分繼續帶領TSO邁向下一個里程碑。

另，齊柏絲坦（Zilberstein）則於1987年布梭尼鋼琴大賽榮獲桂冠，自此於國際舞台大放異彩，該獎在她之後長達五年的時間沒有金牌得主，成功樹立「齊柏絲坦障礙」。

文化局說明，音樂會上半場曲目為布拉姆斯（Johannes Brahms）D小調第一號鋼琴協奏曲（Piano Concerto No.1 in D Minor, Op.15），琴鍵上的女王化身傳情邱比特，傾訴布拉姆斯對克拉拉的深摯戀慕。

下半場為指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）拿手的布魯克納（Anton Bruckner）D小調第三號交響曲（Symphony No.3 in D Minor, WAB103，1873年版本），兩位名家、兩部不朽經典，共同登台演出，歡迎樂迷們購票入場、親身體驗。

文化局補充，TSO《殷巴爾與齊柏絲坦》本周六晚間7時30分在新竹市文化局演藝廳開演，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活（https://reurl.cc/WDMEO7），或電洽臺北市立交響樂團 (02)2578-6731分機724。

更多新竹市文化局演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、或至風城演藝臉書粉絲專頁（facebook.com/dongda17）查詢。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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