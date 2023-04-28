傳澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動「還原比YA經過」：針對記者而已

▲ 圍毆澎湖民眾一行人中的「比YA女」社群帳號被網友神出。（圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書）

記者施怡妏／綜合報導

6位遊客在澎湖毆打當地人，引起鄉親憤怒，而今涉案的6男2女一行人社群帳號都被肉搜曝光，其中一名女子被採訪時還比YA，要求記者把她拍好看一點，對此，她在IG發限動回應，還原當時狀況，因為被記者追問很無奈不想回答，索性比了YA，單純針對記者而已，讓大家誤會是在挑釁，「深感抱歉」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，疑似是圍毆澎湖民眾一行人中的「比YA女」在IG發限動回應，解釋比手勢的原因，「當時下飛機一出來，記者就追著問，是真的被問到很無奈，所以才說不想回答，至於下一秒比ya的部分，只是單純針對記者而已，如果對此行為造成社會大眾認為我挑釁或囂張的話，我深感抱歉」。

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另外，有傳聞她趁亂補一腳、動手打人、收行李回台灣等事，她強調「與事實不符」，事發當下人就跟著進警局，從未離開半步，不可能有收拾行李的動作，「警局也有原始影片，可以很完全錄到我從未離開摩托車，更遑論有動手打人，以上這澎湖事件都可以跟澎湖警方求證對質」。

最後她提到，請不要再任意造謠是非，「然而這些亂辦帳號來誤導大眾，甚至捏造事實亂造謠的人，並非本人所謂（為），特此澄清」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊發文者，尚未取得當事人證實。

▼疑似單親辣媽回應。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）