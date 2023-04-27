桃園通譯服務櫃臺啟用　落實新住民「放心居桃」政策

▲桃園通譯服務櫃臺啟用。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為擴大對桃園新住民的多元友善服務，桃園市政府社會局全力落實市長張善政有關新住民「放心居桃」政策，即日起於市府3樓設置通譯服務櫃臺，提供來府洽公的新住民通譯服務。社會局長陳寶民表示，通譯服務櫃臺由該局培訓的通譯人員駐點，每周二、三下午為越南語，四、五下午提供印尼語通譯服務。

社會局表示，桃園市現有新住民人口約 6 萬 5千人，僅次於新北市、台北市、高雄市，為全國第四大新住民聚集之城市，其中4萬多名中國大陸籍，其次為越南籍 1 萬 2千多人， 印尼籍新住民5千多人則為第3高。

目前在新住民文化會館內設有新住民聯合服務中心，由民政局、勞動局、教育局、衛生局人員駐點服務，社會局新住民家庭服務中心的社工及中心培訓的通譯人員也在館內共同為尋求就業服務、法律諮詢、社會救助、教育學習、國籍歸化等服務的新住民，給予熟悉親切的通譯服務。

而市府社會局通譯服務櫃臺，由社會局培訓的通譯人員駐點。社會局歷年來已培訓通譯人員達100名，語系包括越南、印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、英語、粵語、菲律賓、外蒙古等語系，在新住民求助時，協助其以母語完整表達需求。