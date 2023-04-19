留意社群詐騙、勿帶管制藥入境　連江檢察長提醒新住民法律規範

▲移民署高雄市第一服務站19辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

為讓新住民認識與生活息息相關的法律常識，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(19)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，邀請連江地檢署檢察長黃元冠擔任講座，與新住民朋友們分享實用的生活法律知識。

而隨著邊境解封及出入境旅客增加，為持續防範非洲豬瘟，提醒新住民朋友返國切勿違規攜帶、網購及郵寄疫區豬肉產品入境，比如：香腸、肉粽、肉鬆、月餅、含肉塊的速食麵等。因為依據新修正的動物傳染病防治條例第45之1條規定，違規攜入肉類製品將處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

其中從中國、越南、馬來西亞、印尼、新加坡（已於2月10日公告）等非洲豬瘟國家，違規攜帶豬肉製品入境，更是嚴重，第一次違規就會處罰高達新臺幣20萬元，再犯者加重處新臺幣100萬元罰鍰。

近期出國旅遊人潮大增，部分國人又有從國外帶藥回臺的習慣。黃元冠檢察長提醒，旅客雖然可以攜帶少量自用的藥品進出口，但前往其他國家若有攜帶管制藥品，務必攜帶醫療院所證明或醫師處分箋，避免遭到外國海關誤會，極可能遭到各國司法警察機關逮捕。且攜帶藥品進口，亦限於自用少量，比如：非處分藥物每種至多12瓶，處分藥若未攜帶證明文件佐證，則以2個月間用量的藥物為限。至於未經核准擅自輸入藥品，屬於輸入偽藥或禁藥者，將會面臨嚴重的刑罰。

他也再列舉近日處理多起新住民只是在臉書、LINE上受邀請加入好友投資或團購，因此誤信為真，轉帳匯款團購或加入投資群組，結果款項均立即轉帳到不明國外帳戶，旋即受到鉅額詐欺損失的實例，也提醒新住民每一分錢均係大家辛苦賺得，切勿相信高額投資報酬率之投資邀請。另提醒「代充、代付支付寶點數之風險」及「吸金詐騙」等許多常為新住民疏忽而觸犯法律的案例，希望新住民多多提高警覺。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署「自動查驗通關」註冊及通關二合一的升級服務，可讓民眾出入境時更加友善便捷。現行移民署第三代自動查驗通關系統已可同步註冊及通關，年滿12歲的國人及持外僑居留證之外來人口，如果還未註冊自動通關，入出國時可直接在閘道內註冊後通關，且終身均得使用，讓旅客享有更便利的通關選擇。也再次呼籲，為守護臺灣畜牧產業，請民眾要持續防範非洲豬瘟，切勿攜帶國外肉類製品來臺，以免受罰。