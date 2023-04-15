遠嫁來台離婚養2幼子…先罹癌胸又長瘤　移民署送愛讓她淚崩

▲陸委會移民署聯合送愛，到府關懷新住民。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、蔡怡萍／台北報導

陸委會和移民署行動服務團隊，於14日午後送愛到府關懷新住民，從大陸遠嫁來台的建英，與丈夫離婚後從事清潔工作獨自撫養一子一女，然而命運捉弄人，不但診斷出罹患子宮頸癌，手術後身體又長出腫瘤，陸委會和移民署不捨建英的辛苦遭遇，送上關懷慰問金及水果禮品，希望建英度過難關，身體早日康復。

居住在台北市大同區的建英來自大陸，在離婚後經濟並不寬裕，獨力撫養一對子女，她靠自己的一雙手，胼手胝足將小孩拉拔長大，就在希望的火種逐漸點燃的同時，卻又被一盆水澆熄，原來她罹患了子宮頸癌，雖然經過手術之後狀況逐漸穩定，近期卻再次被診斷出胸口疑似長出腫瘤，未來恐須面臨醫療費用、往返醫院奔波治療及子女教養的三重負擔。

陸委會及移民署對於建英為母則強的堅忍精神，深表敬佩，主動伸出援手，由陸委會副主委梁文傑偕同移民署副署長林宏恩，及移民署北區事務大隊大隊長林澤謙等人親自探訪，並送上關懷金及禮品，將關懷的心意化作實際作為，期望能讓建英的經濟壓力得到些許緩解，讓移民署及陸委會成為新住民家庭的後盾。

建英感謝地說，她一路走來跌跌撞撞遭遇許多挑戰，在心灰意冷之際，一直受到台灣社福體系的幫助，在遇到困難的時候，有賴政府在第一時間給予基本的關心與照顧，讓她在心理最脆弱的時候，感受到自己不是孤單的一個人，內心也湧現力量，一家三口可以度過難關。未來生活仍有許多考驗等待著她們，但她仍會鼓起勇氣，過好每一天的生活。

林宏恩表示，移民署一直致力於新住民的關懷，新住民發展基金設置有新住民社會救助計畫，針對生活陷於困境的新住民提供急難救助，新住民朋友也可以向地方政府尋求協助，移民署將繼續關注新住民的權益，提供必要的幫助和協助。