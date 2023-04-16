不打水仗！南投新住民慶潑水節　辦浴佛祈福活動推廣故鄉文化

▲南投縣新媳婦關懷協會周末在草屯與南投推出「泰愛你」浴佛祈福活動。（圖／羅美玲立委服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「泰愛你」浴佛祈福活動周末2天登場，安排灑水祈福、花圈製作及堆沙塔等文化體驗，並邀請新住民二代說繪本介紹東南亞潑水節習俗，還有特色市集及東南亞美食分享，除讓新住民姐妹重溫家鄉新年傳統，也讓台灣民眾認識異國習俗。

南投縣新媳婦關懷協會指出，本次活動由協會理事長暨立委羅美玲與縣議員蔡銘軒、吳棋楠合作，分別在草屯植物公園及南投三和游泳池旁公園辦理，草屯鎮長簡景賢、移民署南投服務站主任蔡崇富等人都共襄盛舉。

本身為馬來西亞新住民的羅美玲表示，泰國4月中旬時逢宋干節（即廣為人知的潑水節），人們清晨沐浴盛裝到佛寺禮佛，並藉由潑水象徵洗去往年災厄，祈求來年平安；有鑑於全台水情拉警報，本次活動不鼓勵打水仗，主要是讓親子體驗泰國浴佛文化：製作油桐花圈、堆沙塔、晚輩進獻摻入油桐花瓣及泰國花露水的祈福水，及長輩回饋賜福。

首日在草屯植物公園，有二手及美食市集，Momo老師帶來潑水節繪本朗讀與吹畫DIY，現場另免費提供印尼蝌蚪鮮奶及娘惹糕等；今天轉至南投市三和游泳池旁公園，增加手作花圈與堆沙塔環節，中午招待民眾享用泰式奶茶、蝶豆花檸檬汁及打拋飯、涼拌木瓜絲、椰漿芒果飯、炸春捲、綠咖哩等泰國料理，現場還贈送恐龍小水槍。

羅美玲的長女吳東璇也以「新二代」身分，在今天活動上主持有獎徵答，為民眾介紹宋干女神傳說與7國語言繪本《潑水過新年》，講述泰國與緬甸的佛曆年節文化。