馬英九當面抗議誤植　王鴻薇反轟陳建仁：故步自封！向馬多學點

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九26日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇 （Delphi Economic Forum) 開幕式，當面向希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯 （Katerina Sakellaropoulou）反映頭銜被錯植為「台北前領導人」。對此，國民黨立委王鴻薇大讚，馬英九為國人示範了「國家尊嚴是自己爭取來的」，反批行政院長陳建仁故步自封，只會對立仇視，確實要跟馬英九多學點。

馬英九受邀出席「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），但論壇官網多次誤植馬的頭銜，先是寫成「台北前總統」，經交涉後更正為「台灣前總統」後，但又再度被悄悄改成「台北前領袖」。對此，陳建仁表示，馬前總統是中華民國的前任總統，用不適當的名稱來稱呼他，這是對他極大的不禮貌和不尊重，「每一個人看到主辦單位對自己的名稱被改來改去的時候，絕大部分的人都會因此而取消去演講。」

對於陳建仁說法，王鴻薇今日表示，馬英九一如既往，正面面對問題，向希臘政府官方以及希臘總統當面反映頭銜誤植一事，而希臘總統也當場致歉。而且至此，希臘總統以及希臘政府都稱馬英九總統為「Mr. President（總統先生）」，馬英九為國人示範了「國家尊嚴是自己爭取來的，而不是逃避現實就會生出來。」

「失敗的人選擇逃避問題，成功的人面對問題，這句話用在陳建仁身上，真的是再適合不過了。」王鴻薇批評，陳建仁故步自封，只會對立與仇視，對外交涉本來就是外交部的事，身為外交部長官的行政院長卻只會酸「應該取消」。她強調，陳建仁態度消極，只會「逢馬就反」，面對問題解決問題，陳建仁確實要跟馬英九多學點。