合庫AMC董座遭控違法放貸、安插人事　朝野黨團協議5／17前調查完成

▲合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興。（圖／王鴻薇辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃26日召集朝野黨團協商112年國營事業預算案。會中，國民黨團要求先處理合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興相關爭議，民進黨團總召柯建銘則表示，絕不護短，「昨晚就要他（蔡見興）請辭，請辭原因不重要，就是要你走。」經討論後，朝野黨團、金管會都同意5月17日前完成檢查報告。

國民黨立委王鴻薇日前爆料，合庫AMC董事長蔡見興任命自己兒子、外甥、親信子女甚至小三到合庫AMC與合庫相關企業任職、放款新台幣數十億給前家族企業親友等。蔡見興25日以「生涯規劃」為由請辭，王鴻薇則質疑這是斷尾求生，要求財政部徹查。

下午黨團協商時，王鴻微質疑，合庫這麼大一間公股金控公司，子公司管理卻如此鬆散；蔡見興甚至隨意修改內規，都更都還沒提出申請，直接撥款10億，申請後再10億，不能因蔡見興辭職就一了百了，所有事情都必須查清楚。國民黨立委賴士葆也要求，財政部應嚴肅處理，否則就是包庇。

柯建銘則指出，看到爆料內容自己也很震驚、痛心，這件事情必須面對，一定會處理、沒什麼好護短的，所有民進黨團成員都這樣認為，金管會也一定要金檢，但調查至少要5天時間，要準備哪些資料也不能虛應故事，還要找合庫AMC的人來對，補充完之後才能寫報告，不可能一週完成，「我不認為蔡見興引進的人在公司還有存在空間。」

金管會主委黃天牧則表示，檢查之前需要放表，查帳至少要5天，檢查報告也不是金管會說的算，還要跟合庫AMC溝通，最後才會有檢查報告，通常需要1個月，勿枉勿縱，不能隨便寫寫，金管會間接透過銀行跟金控去督導AMC，還要了解合庫是否有善盡督導責任。

國民黨原本要求兩週內提出報告，溝通後，訂於5月17日前完成檢查報告，黃天牧也承諾，會盡快完成。