▲普發現金6000元，全台已有2000萬人領到了。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

為了與全民共享經濟成長的紅利，行政院規劃的普發6000元現金政策4月正式發放，至今已有近2000萬國人領到，超過9成。行政院長陳建仁27日在院會中表示，台灣就要走出疫情的陰霾，邁向嶄新的生活，希望領到6000元的國人同胞，都能一起走出家門去旅遊、去聚餐，多多消費共同振興內需產業。

行政院代理發言人羅秉成轉述，院長陳建仁在院會中表示，全民共享普發現金的執行，從3月22日開始開放上網預登記，4月1日起直接入帳，到首批預登記發放，到4月10日起開放2萬多台ATM提領，以及4月17日起開放到郵局臨櫃領現。

陳建仁說，每一個開放跟領取的階段，都集結各方的合作努力，井然有序地進行，今天即將要突破2000萬人，也就是近9成國人同胞已經透過多元管道領到6000元。

陳建仁說，要特別感謝各部會、個個協助的金融機構的用心跟國人的配合，讓政府美意可以順利傳達，讓民眾都能感受到政府的溫暖。也希望還沒領的民眾能夠趕快去領，由於疫情已經緩解，5月1日中央疫情指揮中心即將解編，就要走出疫情的陰霾，邁向嶄新的生活，希望領到6000元的國人同胞，都能一起走出家門去旅遊、去聚餐，多多消費共同振興內需產業。

另外，陳建仁也提到，交通部利用疫後特別預算投入53億要吸引國際觀光客來台的5000元消費金，也將在5月1日上路，請其他各部會所規劃要透過疫後特別預算推動的強化經濟社會任性的各項措施，也都請積極加速推動。