希臘論壇仍稱馬英九「台北前領導人」　外交部抗議

▲截至今天上午11點43分，馬英九職稱仍被錯植為「台北前領導人」。（圖／翻攝自Delphi Economic Forum NPO網站）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九26日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇 （Delphi Economic Forum) 開幕式，當面向希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯 （Katerina Sakellaropoulou）反映稱謂被錯植為「台北前領導人」的問題，但截至目前為止並未更正。對此，外交部27日嚴正表示，該論壇出爾反爾的行徑令人費解，重申嚴正抗議並要求立即更正。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會重申，馬英九應邀參加今年4月26日至29日希臘「德爾菲經濟論壇」(Delphi Economic Forum) ，其名銜遭主辦單位數度不當變更，外交部於第一時間主動察覺後，即訓令我國駐希臘代表處緊急洽繫對方表達嚴正抗議並正式要求更正。該論壇雖曾一度應我方要求更正馬前總統名銜，但竟在短短數日之中，甚至在論壇舉行前一日反覆變更馬前總統名銜，出爾反爾的行徑令人費解。

劉永健指出，我國卸任元首遭不當稱謂事件發生一週以來，外交部密切關注事態發展，並持續訓令駐處力洽主辦單位更正，且多次表達嚴正抗議，然而該論壇網頁迄今（台北時間4月27日上午）仍未更正，對此外交部重申嚴正抗議並要求立即更正。

劉永健表示，外交部基於維護國家尊嚴立場，對於任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動，若有遭到矮化情事，我方絕不接受。外交部將持續力洽主辦單位即刻更正馬前總統名銜，堅定捍衛國家尊嚴。