沒拿到WHA邀請函　黃揚明批蔡政府：雙標且邏輯死亡

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）將在5月21日到30日在瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元將於5月19日率團前往。針對台灣今年仍未受邀，媒體人黃揚明開嗆，前總統馬英九政府加入了WHA，變成觀察員，拿到了邀請函，但蔡政府不滿意，「現在拿不到邀請函卻說『我們是勇敢的台灣人』，看不懂這個邏輯，不只雙標而且邏輯死亡。」

黃揚明26日在節目《頭條開講》中表示，前總統馬英九受邀出席希臘舉辦的第8屆「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），論壇官網多次誤植其頭銜，行政院長陳建仁說「馬英九是中華民國的前任總統，用不適當的名稱來稱呼他，這是對他極大的不禮貌和不尊重，每一個人看到主辦單位對自己的名稱被改來改去的時候，絕大部分的人都會因此而取消去演講」，但他表示，這是國外邀請的活動，馬英九當然還是要去。

黃揚明反嗆，陳建仁要馬英九不要去，但衛福部現在卻要去連邀請函都沒有的活動，而且還帶一批人去，陳建仁要不要出面講話？2016年還有觀察員身份，現在連頭銜都沒有，就是跟民間團體一樣辦遊行，以中華民國台灣身分在日內瓦喊「讓世界都看到台灣人」，讓大家看到台灣在防疫上很有貢獻，買了很多疫苗，但世界衛生大會卻不讓我們進去。

黃揚明舉例，政府要花更多錢去宣傳台灣想要加入WHA的企圖，2008年政府花了很多錢想要加入聯合國，現在就是一模一樣的模式，玩大外宣，但其實到最後這些宣傳都會回到國內，凸顯中國大陸打壓。他說，蔡總統剛上任後的衛福部長林奏延，5月27日受邀到瑞士日內瓦去參加WHA大會，他有致詞，還自我介紹說「我們是來自中華台北」，當時的蔡英文還說沒有矮化的問題，現在呢？現在連邀請函都拿不到了。

黃揚明強調，若按照副總統賴清德的邏輯，不管要台獨還是要做什麼，如果前面加一個「務實的」，就要先加入。以前馬政府時代的衛生署長葉金川到日內瓦，被獨派的人士嗆聲，這次薛瑞元就是跟當初所謂「民間加入WHA」的，這樣的一個團體，一起合作、辦遊行。

黃揚明批評，「當時馬英九政府加入了WHA，變成觀察員，拿到了邀請函，你們不滿意，現在拿不到邀請函卻說『我們是勇敢的台灣人』，看不懂這個邏輯，不只雙標而且邏輯死亡。」