馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

▲馬前總統與希臘總統Katerina Sakellaropoulou 及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos （著綠色西裝外套為希臘總統，灰色頭髮為論壇創辦人）（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九於希臘時間今（26）日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)開幕式，當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou 女士以及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos 先生反應稱謂問題，希臘總統對此表示歉意（we are sorry about this），也表示會請主辦單位更正（correct）。

馬英九辦公室指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱呼馬前總統為「Mr. President（總統先生）」。

馬英九辦公室表示，肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬英九此次稱謂上採取雙重標準，馬英九親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。

馬英九日前受邀到希臘舉辦的第8屆「德爾菲經濟論壇」演講，頭銜被標註為「台北」前總統（Former President of Taipei）、「台北前領袖」，外交部抗議也沒效。

▼馬英九頭銜幾經抗議後，被更改為「台北前領導人」。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇）