　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學旁租屋收毒品快遞包裹　桃園航警抄出1公斤安毒...4人落網

▲航警局會同台北關務署、新北、桃園與台中等地警方查獲幫派透過專人以快遞包裹方式運毒，圖為警方查獲以帆布袋夾藏安非他命1.054公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同台北關務署、新北、桃園與台中等地警方查獲幫派透過專人以快遞包裹方式運毒，圖為警方查獲以帆布袋夾藏安非他命1.054公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局、台北關務署去年1月間在台北大安郵局查獲包裹運毒案，嫌犯以帆布袋夾藏二級毒品安非他命，收件人以英文拼音為ZHAN YAO YANG（中譯雷耀揚），警方查出收件人住處在新莊某大學附近支出租套房，但收件人並未住在當地，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經過蒐證並會同新北、桃園等地警方循線查獲4人到案，專案小組查出4人都有幫派註記，研判是仿效古惑仔，以快遞包裹方式運毒，所幸及時查獲約1.054公斤安毒，未讓這批毒品流入市面。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑警大隊偵辦此案時，發現包裹收件地係新北市新莊區某大學旁出租套房，但領貨人卻未居住該處，經佈線追查，鎖定貨主取貨地點、方式，警方遂於領貨地點附近埋伏，當場逮捕領貨張、楊2男到案，並查扣貨物所新刻收件人姓名印章等證物。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組並會同新北、桃園、台中、台南、雲林、嘉義市等警方佈線追緝，循線查緝幕後運毒集團，分別在今年2月、3月中旬查獲湯姓與徐姓男子到案，共計拘捕4嫌到案，起出安毒1.054公斤等證物。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組表示，本次查獲安非他命係利用帆布袋包夾藏闖關，查獲犯罪集團犯嫌多數人有幫派註記，研判係幫派透過專人運毒，所幸被檢警及時查獲，未讓毒品流入市面，戕害國民健康，警方將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，籲請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮，張男等4人偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

 【更多新聞】

快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客+機組員大清查　折騰2hrs結果曝

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

男同學踹下體碰胸部...霸凌1年　可憐小四女童「只敢用書包擋」

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
就醫途中被圍毆　澎湖孝子捐肝救父！姊心疼：切很多給爸爸
LIVE／于美人跳選舉火坑嚇壞呂捷！　名嘴直言：很難贏
快訊／楊丞琳首回擊海鮮論！　硬起來開嗆
快訊／這縣市開第一槍！　佔用充電車位開罰1200
鬧區色情按摩店被抄！　小姐急穿衣畫面曝
快訊／NBA史上第6次！　老八扳倒龍頭晉級
納豆哭了！　悲吐「不娶依依最大原因」
特斯拉苦主現身！　「上月才交車」花15萬包膜
快訊／民進黨立委提名名單！　全台53選區一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯華大火第3天！食物開始腐敗　工人將接力搬出臭酸食材

正妹示範穿搭！新北分署拍賣配合母親節　珠珍項鍊底標10萬

又抓包！陸企違法在台設公司　挖角科技人才拿下知名筆電大單

再出招！弘仁會幹部在公司外擺「氣球牆」　嗆華山幫有種來開槍

就醫途中被6煞狂毆...澎湖孝子捐肝救父　姊心疼：切很多給爸爸

老司機哭哭！高雄鬧區色情按摩店被抄　小姐急穿衣畫面曝

大學旁租屋收毒品快遞包裹　桃園航警抄出1公斤安毒...4人落網

國產內線交易案　前董座父子獲利245萬遭起訴

天坑中救出特斯拉！Model Y超勇還能開　前進有「喀拉喀拉」異音

特斯拉掉天坑！車主曝「上月才交車」5天前花15萬包膜：人沒事就好

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

聯華大火第3天！食物開始腐敗　工人將接力搬出臭酸食材

正妹示範穿搭！新北分署拍賣配合母親節　珠珍項鍊底標10萬

又抓包！陸企違法在台設公司　挖角科技人才拿下知名筆電大單

再出招！弘仁會幹部在公司外擺「氣球牆」　嗆華山幫有種來開槍

就醫途中被6煞狂毆...澎湖孝子捐肝救父　姊心疼：切很多給爸爸

老司機哭哭！高雄鬧區色情按摩店被抄　小姐急穿衣畫面曝

大學旁租屋收毒品快遞包裹　桃園航警抄出1公斤安毒...4人落網

國產內線交易案　前董座父子獲利245萬遭起訴

天坑中救出特斯拉！Model Y超勇還能開　前進有「喀拉喀拉」異音

特斯拉掉天坑！車主曝「上月才交車」5天前花15萬包膜：人沒事就好

111年學生表演藝術類鄉土歌謠賽　台東縣師生勇奪3特優、7優等

見證泛舟歷史30年！秀姑巒溪遊客中心重建　大頭目雕像將拆除

Land Rover推出「5人座長軸V8越野休旅」　專屬4車色限量登場

《鏈鋸人》主題曲米津玄師「KICKBACK」破1億觀看、超有梗MV去年洗腦神曲

聯華大火第3天！食物開始腐敗　工人將接力搬出臭酸食材

LIVE／「指揮中心解散」最終場記者會　王必勝最新說明

俄羅斯米格-31戰機「空中炸成火球」　墜湖畫面曝光

快訊／桃市飲料店7／1起禁用一次性塑膠杯　1年減少7千260萬個

藍營北市立委怎布局？　郭正亮建議：中正萬華禮讓「她」

防汛先整備！九河局評鑑水利建造物　花蓮3處設施獲肯定

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

機智警找到愛瘋失主　一排留言卻歪樓

更多熱門

相關新聞

外籍女手機忘計程車　航警15小時尋回

外籍女手機忘計程車　航警15小時尋回

1名日裔加拿大女子阿部（譯音）本月17日清晨慌張地向航警局報案，指稱自己趕往桃園機場搭機離境前，將手機忘在計程車上，由於手機內有非常重要資料與機票定位等，希望警方能幫忙尋回。航警局人員先調閱機場周邊監視器，確認女子所搭計程車的資訊，經過約15小時接力後終於聯繫上計程車司機，順利在女子返國前幫她找回手機。阿部對台灣警方的協助非常感謝，也成就一段國民外交佳話。

貨車運將身上搜出安毒　他下跪求饒

貨車運將身上搜出安毒　他下跪求饒

77歲嬤當總指揮兼外送　兒子進貨、女兒分裝

77歲嬤當總指揮兼外送　兒子進貨、女兒分裝

女友掩護他逃亡被逮　毒梟為愛冒險衝北檢探視慘了

女友掩護他逃亡被逮　毒梟為愛冒險衝北檢探視慘了

故宮駐警被爆吸毒　過半年才免職

故宮駐警被爆吸毒　過半年才免職

關鍵字：

古惑仔快遞包裹運毒航警局安非他命

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

連假變天！　降9℃雨區擴大

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面