大學旁租屋收毒品快遞包裹　桃園航警抄出1公斤安毒...4人落網

▲航警局會同台北關務署、新北、桃園與台中等地警方查獲幫派透過專人以快遞包裹方式運毒，圖為警方查獲以帆布袋夾藏安非他命1.054公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局、台北關務署去年1月間在台北大安郵局查獲包裹運毒案，嫌犯以帆布袋夾藏二級毒品安非他命，收件人以英文拼音為ZHAN YAO YANG（中譯雷耀揚），警方查出收件人住處在新莊某大學附近支出租套房，但收件人並未住在當地，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經過蒐證並會同新北、桃園等地警方循線查獲4人到案，專案小組查出4人都有幫派註記，研判是仿效古惑仔，以快遞包裹方式運毒，所幸及時查獲約1.054公斤安毒，未讓這批毒品流入市面。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑警大隊偵辦此案時，發現包裹收件地係新北市新莊區某大學旁出租套房，但領貨人卻未居住該處，經佈線追查，鎖定貨主取貨地點、方式，警方遂於領貨地點附近埋伏，當場逮捕領貨張、楊2男到案，並查扣貨物所新刻收件人姓名印章等證物。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組並會同新北、桃園、台中、台南、雲林、嘉義市等警方佈線追緝，循線查緝幕後運毒集團，分別在今年2月、3月中旬查獲湯姓與徐姓男子到案，共計拘捕4嫌到案，起出安毒1.054公斤等證物。

▲航警局等專案小組查獲幫派以快遞包裹方式運毒，圖為涉案運毒嫌犯被航警局人員查獲移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組表示，本次查獲安非他命係利用帆布袋包夾藏闖關，查獲犯罪集團犯嫌多數人有幫派註記，研判係幫派透過專人運毒，所幸被檢警及時查獲，未讓毒品流入市面，戕害國民健康，警方將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，籲請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮，張男等4人偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。