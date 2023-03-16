女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

記者劉昌松/台北報導

陳姓藥頭因涉嫌販售二級毒品安非他命，國道刑大持拘票逮人時，陳男的曾姓女友掩護陳男跳窗逃亡，結果曾女因協助販毒被警方上銬帶走，陳男心疼曾女，竟大膽地跑到台北地檢署，關心曾女遭移送後的情形，結果被眼尖的刑警發現，自投羅網的陳男當街遭逮，台北地檢署16日依違反《毒品危害防制條例》將陳男聲押禁見。

▲陳姓藥頭(左2)明知自己遭拘提，仍因關心女友到北檢查探實自投羅網。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，陳姓藥頭因為會提供毒品給已婚的曾女，2人成了同居男女朋友，曾女還會幫陳男外送毒品，而陳男早知道自己可能被警方盯上，卻完全沒意識到曾女也是檢警鎖定的對象，14日，國道刑大持檢察官簽發的拘票，前往陳男住處逮人時，曾女自以為不會被抓，大方從正門離開，掩護陳男同時跳窗逃跑。

沒想到警方同時亮出曾女的拘票，當場將曾女逮捕，逃出的陳男發現女友被逮，15日焦急地跑到新北地檢署等候，後來才轉往台北地檢署守候，剛好看著曾女被移送進北檢，而本來就要逮捕陳男的刑警，一眼就認出陳男，通知警力協助將陳男壓制在北檢前的馬路邊，陳男表明只是要來探望個女人，仍被警方依法逮捕。

結果曾女經檢察官訊問後，被諭知限制住居，陳男則被帶回住處搜索偵訊後，16日下午移送台北地檢署，由檢察官依違反《毒品危害防制條例》，向法院聲請羈押禁見。