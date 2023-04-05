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高雄貨車運將身上搜出安毒　他下跪求饒：開太累舒緩疲勞

▲▼楊姓男子將貨車停放在陰暗路段，被巡邏員警發現盤查，意外搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楊姓男子將貨車停放在陰暗路段，被巡邏員警發現盤查，意外搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名47歲的楊姓男子，2日晚間將大貨車停放在仁武區一處陰暗的路段上，警方巡邏行經時，發現貨車上疑似有可疑人影，立刻上前盤查，果然發現楊男坐在駕駛座上，行跡相當可疑，隨後在他的口袋發現二級毒品安非他命4小包及吸食器2組，當場將他逮捕，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼楊姓男子將貨車停放在陰暗路段，被巡邏員警發現盤查，意外搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局澄觀派出所員警於2日晚上9時許，巡邏行經仁武區八德二路段時，見一部大貨車停於陰暗處，且車上一人影極為可疑，立刻上前盤查。過程中，發現坐於駕駛座的楊男，神情慌張且眼神飄忽不定，形跡相當可疑。

員警要求楊男下車並出示證件時，發現他右側口袋有異常物突起，楊男自知無法逃避查緝，只好主動從口袋拿取出二級毒品吸食器一組，隨後又再主動告知車內手扶處還有幾包安非他命，經清查後，共發現二級毒品安非他命4小包及吸食器2組，當場將他逮捕帶返所偵辦。

▲▼楊姓男子將貨車停放在陰暗路段，被巡邏員警發現盤查，意外搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／記者吳世龍翻攝）

過程中楊男下跪向警方求情，苦苦哀求放過這次，表示不會有下次。楊男還說因開大貨車太疲累，才會藉由毒品舒緩疲勞感，沒想到因此反被員警查獲。警方訊後，依違反毒品危害防制條例將楊男移送偵辦，並向上持續追溯毒品來源。

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