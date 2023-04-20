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最佳國民外交！加拿大女離台前手機忘計程車　航警15小時尋回

記者沈繼昌／桃園報導

1名日裔加拿大女子阿部（譯音）本月17日清晨慌張地向航警局報案，指稱自己趕往桃園機場搭機離境前，將手機忘在計程車上，由於手機內有非常重要資料與機票定位等，希望警方能幫忙尋回。航警局人員先調閱機場周邊監視器，確認女子所搭計程車的資訊，經過約15小時接力後終於聯繫上計程車司機，順利在女子返國前幫她找回手機。阿部對台灣警方的協助非常感謝，也成就一段國民外交佳話。

▲1名日裔加拿大女子阿部（譯音）於17日清晨向航警局報案指稱，手機在前往桃園機場前望在計程車上，希望警方幫忙協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名日裔加拿大女子阿部（譯音）於17日清晨向航警局報案指稱，手機在前往桃園機場前望在計程車上，希望警方幫忙協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，年約25歲的日裔加拿大籍旅客Abe Chihiro阿部（譯音）於17日清晨6時20分許進入航警局保安大隊第二隊第一分隊報案，聲稱在趕往桃園機路途中將手機遺忘在計程車上，內有非常重要個人資料、機票訂位與在台灣旅遊珍貴相片，希望警方幫忙尋回，她已請同行2位友人先行離境。

航警局保大備勤警員黃炳綸、楊時英等2員受理後，先以英文溝通安撫阿部情緒，因其整天未進食，員警提供簡單餐點與飲水暫時安置在隊部休息，2名員警則以接力方式調閱機場四周監視器畫面，經過調閱逾30支監視鏡頭，終於發現所阿部搭乘計程車資料，但聯絡時因運將值夜班已下班，手機並未接通。

▲日裔加拿大女子阿部（譯音）17日清晨向航警局報案希望幫忙協尋手機，員警經過15小時接力協尋，順利找回手機，阿部離去前不斷感激。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日裔加拿大女子阿部（譯音）17日清晨向航警局報案希望幫忙協尋手機，員警經過15小時接力協尋，順利找回手機，阿部離去前不斷感激。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃員等2人持續聯絡，至少撥打上百通電話，同時聯繫運將轄區派出所到司機住處，終於聯絡上運將，也順利將阿部手機尋回，終於將阿部遺落手機送回桃園機場，阿部等待15小時後順利拿到手機開心不已，頻頻向幫忙的員警道謝、鞠躬已表達心中感激，盛讚是最好的國民外交，也讓她在台灣之旅留下美好印象。

航警局表示，保大黃員等2人積極協助外籍旅客，充分展現為民服務精神與工作效率，積極協助旅客找回遺失物，塑造警察專業優質形象，更成功締造良好國民外交。

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